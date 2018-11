Conflitto d’interessi | Salvini | “Non è una mia priorità” E parla di calcio giovanile

Conflitto d’interessi - Salvini risponde al M5s : “La legge non è una mia priorità” : Il ministro della Giustizia, appena domenica pomeriggio, aveva definito una priorità del governo la legge sul Conflitto d’interessi. Ma per Matteo Salvini, non è in calendario, almeno per il momento. E frena quindi sulla rapidità con cui l’esecutivo Lega-M5s si occuperà (o meno) di uno dei temi più cari al Movimento. “M5S dice che Conflitto di interessi è una priorità? Per me non è una priorità“, ha detto il ministro ...

Conte si difende dalle accuse di Conflitto d’interessi : “Concorso regolare - mai violato la legge” : Il premier Conte questa mattina ha risposto alle domande di Repubblica relative al concorso per la cattedra da ordinario all'Università di Caserta, respingendo le accuse: "Avrei lasciato perdere anche in questo caso, solo che pur di attaccare me, per fatti che risalgono al 2002, finite per scagliarvi contro il professor Alpa, una delle nostre riconosciute eccellenze in campo giuridico, giurista unanimemente apprezzato in Italia e all’estero. E ...

Giuseppe Conte : “Concorso vinto senza violare la legge. Le accuse di Conflitto d’interessi sono false e diffamatorie” : Il professor Guido Alpa non è il suo maestro. E il concorso dell’università di Caserta è stato vinto in modo lecito. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lettera a Repubblica, che aveva accusato il premier di un potenziale conflitto d’interessi. Tra i commissari d’esame del concorso vinto da Conte nel 2002 c’era Guido Alpa, noto civilista, con cui l’anno prima il futuro premier in qualità di avvocato ...

Manovra - Fico : “Contrario a qualsiasi condono. Con qualsiasi nome. Fare legge su Conflitto d’interessi e tetto a spot” : “Sono contrario a qualsiasi condono, comunque lo si chiami”. Parola di Roberto Fico, che intervenendo alla festa di Mdp – Articolo 1 a Roma ha risposto ad una domanda sulla “pace fiscale” annunciata dal governo M5s – Lega. “Le truffe semantiche sono state tante in queste Paese, come le missioni di pace che missioni di pace non erano. In un Paese in cui dai l’idea che puoi evadere o costruire abusivamente ...