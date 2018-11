Conferenza per la Libia Il generale Haftar salva il soldato Conte

Via alla Conferenza per la Libia : c'è anche Al Sisi (e l'ombra di Giulio Regeni) : Manifestazione a Palermo nel giorno dell'apertura della Conferenza internazionale per pacificare la Libia. Presente il...

Perché la Conferenza del governo sulla Libia è un azzardo diplomatico fallito : Roma. È cominciata la Conferenza di pace sulla Libia organizzata dal governo italiano a Palermo. Nella prima delle due giornate del summit For Libya With Libya, Conferenza nata per fare incontrare i principali attori libici e i leader delle potenze mondiali, sono emerse subito grandi difficoltà. Sec

Al via Conferenza su Libia - Conte : “Sarraj e Haftar devono accettare compromessi per Paese stabile” : A Palermo prende il via la conferenza sulla Libia, organizzata dal governo italiano. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si pone l'obiettivo di una stabilizzazione nel Paese attraverso un compromesso: "La visione di Haftar non è certamente coincidente con quella del presidente Sarraj, ma non significa che sia aprioristicamente esclusa la possibilità di individuare un percorso dove convogliare le diverse istanze".Continua a leggere

In una Palermo blindata al via Conferenza su Libia. Conte : "Lavoro per intesa tra Serraj e Haftar" : Haftar vorrebbe però disertare il vertice ma il premier Conte promette di lavorare a una intesa tra i principali players della scena politica libica. Appuntamento cruciale Si tratta di appuntamento ...

La Libia alla prova della Conferenza di Palermo. Fra speranze e timori : Tre punti principali che guideranno anche la conferenza per la Libia di Palermo: sicurezza, economia, processo politico nel Paese. Un piano, quello di Salamè che prevederebbe, in tempi rapidi, la ...

Conferenza sulla Libia senza leader europei - pesa l'isolamento dell'Italia per la manovra di bilancio : ROMA Una sfilza di viceministri e sottosegretari. La Conferenza sulla Libia di lunedì e martedì prossimo è a rischio fallimento. Nessuno dei leader europei sarà infatti presente e Palermo. Tutti, dal ...

Libia - la Merkel non sarà alla Conferenza di Palermo. Per il piano dell’Onu elezioni parlamentari possibili già nel 2019 : Un progetto per la sicurezza di Tripoli e una road map per il cammino istituzionale della Libia: sono i due elementi chiave del piano di azione che l’inviato delle Nazioni Unite nel Paese nordafricano, Ghassan Salamè, presenta al Consiglio di Sicurezza in vista della Conferenza di Palermo del 12 e 13 novembre. Un vertice su cui il governo italiano punta molto, a partire dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Enzo ...

"Conferenza per la Libia" - Macron e Merkel isolano l'Italia. L'ingombrante presenza di Usa e Russia : Non perché non si capisca il perché dell'atteggiamento di Germani e Francia: gli interessi in gioco sono milioni di milioni, il petrolio libico è il migliore al mondo,. Senza il duo franco tedesco ...

Un Gheddafi di troppo alla Conferenza di Palermo per la Libia : alla Conferenza per la Libia un posto resterà vuoto. Perché la sua presenza, tra i capi, o presunti tali, libici, non è mai stata presa in considerazione. troppo "pesante" è il nome che porta, e quel nome potrebbe imbarazzare in molti, anche in Italia. Ma sarà lui il "convitato di pietra" della due giorni di Palermo, con il quale qualunque road map uscirà dal summit dovrà fare i conti. Il suo nome ...

