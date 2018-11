optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Concerti di #Dido in Italia nel 2019, info e biglietti in prevendita per la data di Milano - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Concerti di #Dido in Italia nel 2019, info e biglietti in prevendita per la data di Milano - OptiMagazine : Concerti di #Dido in Italia nel 2019, info e biglietti in prevendita per la data di Milano - MusicaDalPalco : DIDO: Live a Milano per presentare il suo nuovo disco #Dido #DidoWorldTour | Recensioni concerti | Italia | Musica… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Idiinsono finalmente ufficiali. L'artista è quindi pronta per il suo ritorno nelle scene a cinque anni dalla sua ultima espressione discografica alla quale darà un seguito naturale nel. L'album ha già un titolo e si chiamerà Still On My Mind. Il ritorno sulle scene diè anche caratterizzata dalla rinnovata collaborazione col fratello Rollo Armstrong, già alla produzione degli album No Angel e Life For Rent. Il disco sarà disponibile sul mercato a partire dall'8 marzo ed è stato anticipato dal singolo Hurricanes che rappresenta il primo estratto. Già deciso il tour mondiale con il quale andrà a presentare il disco, con 27 date che andranno a toccare anche l'con laal Teatro degli Arcimboldi di. Isono disponibili a partire dalle 10 di giovedì 15 novembre per i soli iscritti a MyLiveNation. La vendita generale è ...