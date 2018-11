Colpevole ma non troppo

Il pediatra - per “epidemia” di sovrappeso non c’è un solo Colpevole ma stili di vita errati : Denti dei bambini ‘sotto attacco‘. Dopo alcuni anni di calo, tornano a crescere i casi di carie. Colpa soprattutto di un consumo eccessivo di bibite zuccherate o gassate e alimenti dolci, abbinato a una scarsa conoscenza o applicazione di semplici regole d’igiene. Lo spiega all’AdnKronos Salute Raoul D’Alessio, docente di ortognatodonzia all’università Cattolica di Roma. “Dal mio osservatorio, con ...

Killer sinagoga Pittsburgh si dichiara non Colpevole :

Strage di Erba - Olindo Romano parla per la prima volta a Le Iene : "Non sono Colpevole" (video) : A settimane dall'apertura dell'inchiesta de Le Iene sulle incongruenze nelle indagini relative alla Strage di Erba, il noto caso di cronaca che scosse l'opinione pubblica italiana circa dodici anni fa, Olindo Romano, uno dei due condannati all'ergastolo per il pluriomicidio, parla. Lo fa per la prima volta ai microfoni di un programma televisivo, come anticipato da Blogo, in un'intervista al giornalista Antonino Monteleone, che negli scorsi ...

Real Madrid - Isco : “Lopetegui via? Non è l’unico Colpevole” : Questa potrebbe essere l’ultima settimana di Lopetegui sulla panchina del Real Madrid. Molti tra calciatori e addetti ai lavori sono stati interrogati sul futuro del tecnico, e anche Isco ha detto la sua sul tema: “Se mandano via Lopetegui devono mandarci via tutti. La verità è che non è facile assimilare questa quantità di risultati negativi, ma alla fine sono qui da sei stagioni e ho vissuto momenti difficili, ma abbiamo ...

Gessica Lattuca - mamma Giuseppa : “chi sa parli!”/ Indagato ex compagno Russotto : “non credo sia il Colpevole” : Gessica Lattuca, la mamma Giuseppa a Pomeriggio 5: "chi sa parli, impossibile che nessuno abbia visto". Ultime notizie, scomparsa a Favara: Indagato ex compagno Filippo Russotto(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:34:00 GMT)

Yara : per il procuratore generale "non c'è alcun dubbio sulla Colpevolezza di Bossetti" : "non c'è un ragionevole dubbio" sulla colpevolezza di Massimo Bossetti. Lo ha detto il sostituto procuratore generale di Cassazione Mariella de Masellis, chiedendo la conferma del carcere a vita per l'imputato, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. "Si tratta di una condanna gravissima - ha rilevato il pg - ed è giusto interrogarsi se ci sia solo il dubbio per crederlo innocente, ma ...

Asia Argento : «Non Colpevole - vorrei tornare a X Factor Bennett mi fa pena» Video : «I miei figli sono fieri di me, l’Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello di cui sono accusata», si difende l’attrice a distanza di una settimana dall’intervista al suo accusatore, Jimmy Bennet: «Mi fa pena, è un’anima persa»

Frode fiscale - non solo il commercialista : Colpevole anche l’imprenditore : Brutte notizie per gli imprenditori alle prese con commercialisti poco affidabili e con reati di Frode fiscale. E, naturalmente, buone notizie per i commercialisti. Proprio ieri, 6 settembre la Corte di cassazione ha fatto calare il velo di colpevolezza sull’imprenditore coinvolto in reati di Frode fiscale, affermando che l’imprenditore è responsabile della Frode fiscale posta in essere dal suo commercialista anche quando tutta la ...