Coldiretti | la produzione alimentare cala in Italia per il 3° mese consecutivo

Maltempo - Coldiretti Salerno : “Produzione di olio in crisi” : Il Maltempo sta mettendo in ginocchio la produzione di olio in provincia di Salerno. La denuncia arriva da Coldiretti, preoccupata per le ricadute negative che vento e pioggia stanno causando all’intero settore. “E’ prematuro quantificare le perdite ma il Maltempo che sta imperversando su vaste zone della provincia fara’ registrare migliaia di euro di danni, con una produzione piu’ che dimezzata e una raccolta ai ...

Zucchero - Coldiretti : “Senza interventi addio produzione in Italia” : Senza interventi urgenti è a rischio la sopravvivenza della produzione di Zucchero italiano. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la richiesta dello stato di crisi nel settore dello Zucchero che l’Italia si appresta a chiedere alla Commissione europea durante il Consiglio agricoltura, in programma lunedì prossimo in Lussemburgo. A fronte di un consumo di oltre 1,7milioni di tonnellate, in Italia – spiega la ...

Coldiretti : produzione alimentare in calo - scongiurare l’aumento dell’IVA : La produzione alimentare è in calo per il secondo mese consecutivo sia in termini congiunturali (-0,4%) che tendenziali (-1,5%) e conferma l’importanza di voler scongiurare nella manovra il previsto aumento dell’IVA per non cadere in una pericolosa fase di recessione. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati dell’Istat sulla produzione industriale ad agosto. l’aumento dell’IVA avrebbe riguardato – continua la Coldiretti – anche beni ...

Olio - Coldiretti : “Crollo della produzione in Puglia (+58%)” : Crollo del 58% nel 2018 della produzione di Olio in Puglia che scenderà, secondo le previsioni già ampiamente anticipate nei mesi scorsi, al minimo storico di 87 tonnellate. E’ quanto reso noto da Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata Nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma, che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le ...

Alimenti - Coldiretti : in Sicilia crolla del 25% la produzione di olio : La produzione di olio di oliva in Sicilia crolla del 25% scendendo a poco più di 39.000 tonnellate: in alcune zone dell’Isola la percentuale supera il 50% soprattutto nella fascia che va da Palermo a Messina. A pesare è stato il maltempo ma il calo, oltre che fisiologico, è stato determinato anche dalla mosca e dalla pioggia durante la fioritura che hanno ridimensionato pesantemente i raccolti. “L’olio – spiega la ...