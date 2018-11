Clio Evans mostra le cicatrici | “Ce l’abbiamo fatta allora | ce la faremo ancora oggi”

Il gesto solidale di Clio Evans per il marito Lele dei Negramaro (foto) : “Le cicatrici ci rendono più forti” : Un nuovo messaggio solidale di Clio Evans per il marito Lele dei Negramaro ha raccolto consenso e affetto in rete: la moglie del chitarrista della band salentina, colpito lo scorso settembre da emorragia cerebrale e dimesso un mese dopo dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce, ha voluto ancora una volta testimoniare quanto sia difficile, ma ricco di speranza, il percorso attraverso il quale la coppia sta superando il momento più difficile della sua ...

E Clio Evans mostra le cicatrici condivise con il marito Lele Spedicato : NegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroNegramaroLele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, ha avuto un’emorragia cerebrale nel settembre scorso. E la moglie, Clio Evans, gli ha dedicato tutti gli sforzi e le preghiere di cui un essere umano può essere capace. «Già due volte, per esperienze personali, la natura, il corso ...

Il messaggio d’amore di Clio Evans per Lele Spedicato dei Negramaro : “Ti sposerei ancora” : È stato decisamente il mese più difficile della sua vita, da quando quel 17 settembre scorso ha soccorso suo marito dopo un malore, ma il messaggio di Clio Evans per Lele Spedicato dei Negramaro è intriso di speranza per il futuro. L'attrice ha parlato molto poco in queste ultime quattro settimane, restando al capezzale del chitarrista all'ospedale Vito Fazzi di Lecce da quanto è stato ricoverato d'urgenza in rianimazione dopo essersi sentito ...

Chi è Clio Evans - la moglie di Lele Spedicato : Clio Evans è la moglie di Emanuele “Lele” Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, colpito da un’emorragia cerebrale. Classe 1981, Clio è un donna solare e dinamica, con una grande voglia di vivere e un’anima artistica. Suo padre è inglese, mentre sua madre è greca, ma lei è nata a Rom dove si è diplomata in stilista di moda. In seguito ha conseguito la laurea in Lingue e Culture straniere, coltivando la passione per il ...

“Già due volte…” . Clio Evans - sui social le lacrime della moglie di Lele Spedicato : A pochi giorni dall’emorragia celebrale che ha colpito Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato al Vito Fazzi di Lecce su Instagram arrivano le parole di Clio Evans. «Già due volte, per esperienze personali, la natura… il corso degli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo STOP/PAUSE è accaduto alla persona più bella che io abbia ...

