Claudio Borghi attacca Roberto Battiston | ' Ma quando lui è stato messo a capo dell' Asi

Claudio Borghi - il leghista smaschera l'ultima balla della Ue : come vogliono rovinarci : È guerra di numeri e presunte calcolatrici sballate tra il governo Lega-M5s e la Commissione europea, ancora una volta contro la Manovra italiana. L'ultimo affondo è del leghista Claudio Borghi che ...

Claudio Borghi alla Camera : l'Italia deve andare a testa alta : IL fatto che la BCE non compia poi la sua funzione di Banca Centrale come qualsiasi banca centrale al mondo è un ulteriore elemento di crisi. Ringraziamo, come sempre , Fausto S 'Inriverente' ed i ...

Lega - Claudio Borghi contro Bankitalia. Arriva la maxi-multa : 'Il regalino per l'ingresso in politica' : A Claudio Borghi , economista del Carroccio, proprio non va giù la multa inflittagli dalla Banca d'Italia nel 2014, anno in cui era nel Cda di Banca Arner. ' Carenze nell'erogazione e nel controllo ...

Giovanni Tria - lite con Renato Brunetta sullo spread? Claudio Borghi gli spegne il microfono : mai visto prima : Scene mai viste al termine dell'audizione di Giovanni Tria sul Def di fronte alle commissioni parlamentari. Il ministro dell'Economia, infatti, è stato protagonista di un aspro scambio con Renato Brunetta . Il deputato di Forza Italia, come mostra il video pubblicato da Repubblica.it , gli ha chiesto cosa succederebbe se lo ...

Banca Arner - la Cassazione conferma sanzione per Claudio Borghi (Lega) : È stata confermata dalla Cassazione la sanzione di 15.500 euro inflitta nel 2014 dalla Banca d’Italia a Claudio Borghi – attuale presidente della Commissione bilancio della Camera e stratega economico della Lega – “per irregolarità consistenti in carenze nell’erogazione e nel controllo del credito” quando era componente del consiglio di amministrazione di Banca Arner messa sotto ispezione da Bankitalia nel 2013. La ...

Claudio Borghi - la mossa sporca del Pd : mozione di sfiducia in aula : Armando Siri , il sottosegretario alle Infrastrutture, e il presidente della commissione Bilancio alla Camera, Claudio Borghi , sono l'arma del Pd per attaccare il governo gialloverde . I dem - ...

Alessandro Sallusti : 'Claudio Borghi è un idiota o un terrorista' : Prima dice che Claudio Borghi , leghista presidente della commissione Bilancio della Camera , è ' nostra vecchia conoscenza non priva di amicizia e simpatia '. Poi appena due righe più sotto nel suo ...

Uscire dall'euro? Dopo le parole di Claudio Borghi è costretto ad intervenire anche Conte : Il responsabile economico della Lega Claudio Borghi nega che il governo voglia andare allo scontro con l'Unione Europea, ma...

Lega - Claudio Borghi : 'Con una nostra moneta risolveremmo problemi' - lo spread schizza : L'economista della Lega, Claudio Borghi, ha rilasciato una dichiarazione scottante: "Per risanare dobbiamo avere il controllo della politica monetaria" che significa stampare moneta e di conseguenza abbandonare l'Euro. La Borsa ha reagito male e infatti lo spread è schizzato a 300 punti mentre l'euro va ai minimi storici. Lega, Borghi vuole affossare l'Euro Claudio Borghi è "straconvinto" che il nostro Paese con una moneta sovrana (come la Lira) ...

Claudio Borghi : 'Con una nostra moneta risolveremmo molti problemi' : In realtà noi semplicemente vogliamo fare le politiche che in questo momento sono il minimo indispensabile per permettere alla nostra economia di stare un po' meglio'.

Claudio Borghi e Alberto Bagnai - leghisti euroscettici : "Segnale chiaro pro-crescita - senza essere ostaggio dello spread" : I leghisti euroscettici sono pronti ad affrontare la reazione dei mercati, ma difendono con forza la manovra, ispirata alla crescita e rispettosa dei Trattati. La manovra passerà dalle loro mani, dalle commissioni parlamentari che presiedono Claudio Borghi e Alberto Bagnai. "Dobbiamo dare un segnale chiaro e dare corpo alle misure annunciate, senza essere ostaggio dello spread" dice, al Corriere della Sera, all'indomani del varo della ...

Claudio Borghi : "Segnale chiaro dalla manovra - senza essere ostaggio dello spread" : "Dobbiamo dare un segnale chiaro e dare corpo alle misure annunciate, senza essere ostaggio dello spread". A parlare, al Corriere della Sera, all'indomani del varo della manovra che porta il deficit/Pil al 2,4% per tre anni, è il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, leghista euroscettico, secondo cui essendo ormai tra gli ultimi Paesi al mondo per tassi di crescita, serviva "un Def rispettoso di ciò ...