Classifica Wta | Halep sempre al comando Stabile la Giorgi

Tennis - Ranking WTA (12 novembre 2018) : la Fed Cup non incide sulla Classifica. Camila Giorgi resta al numero 26 : La finale di Fed Cup, vista anche l’assenza della statunitense Sloane Stephens e delle ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova (convocata ma non scesa in campo) non muove nulla nella top ten mondiale del Tennis femminile, con la romena Simona Halep certa da tempo di chiudere il 2018 al numero 1. Top 10 WTA (Ranking al 12.11.2018) 1 Simona Halep (Romania) 6921 2 Angelique Kerber (Germania) 5875 3 Caroline Wozniacki (Danimarca) 5586 4 Elina ...

Tennis - Classifica Wta : Halep ancora al comando. Giorgi 26ª : TORINO - La Tennista romena Simona Halep si conferma la numero uno del mondo. La nuova classifica Wta pubblicata oggi registra la sua 36ª settimana di regno consecutiva, la 52ª in carriera,. Fra le italiane, la migliore posizione è occupata dalla 26enne ...

Classifica Wta - Halep sempre al comando. Giorgi 28ª : è il suo best ranking : Alle spalle della Svitolina Petra Kvitova , Sloane Stephens , Julia Goerges e Kiki Bertens , dalla scorsa settimana fra le migliori dieci al mondo. CAMILA Giorgi 28ª - Il secondo titolo in ...

Tennis - Camila Giorgi vola nella Classifica Wta! Best ranking dopo la vittoria nel torneo di Linz : Camila Giorgi vola nel ranking WTA e sale al numero 27 della classifica mondiale di Tennis femminile. La marchigiana, grazie alla vittoria ottenuta nel torneo di Linz (sconfitta agevolmente la russa Ekaterina Alexandrova in Finale), ha scalato ben cinque posizioni rispetto all’inizio del torneo in terra austriaca e domani potrà festeggiare il suo Best ranking (non era mai andata oltre alla trentesima piazza) con 1813 punti in cantiere (ne ...

Classifica Wta : Halep sempre al comando - Giorgi è 31ª : ROMA - Fa un passo indietro Camila Giorgi nella Classifica pubblicata stamane dalla Wta. La 26enne marchigiana scende al numero 31 ad un passo dal suo best ranking, numero 30 , raggiunto per la prima ...

Nuova Classifica Wta 24/09/2018 – Halep al top - entra in top 10 Goerges : best ranking per Camila Giorgi : Simona Halep ancora al top davanti a Wozniacki e Kerber, Pliskova scavalca Osaka, Camila Giorgi eguaglia il suo best ranking: ecco la Nuova Classifica WTA aggiornata al 24/09/2018 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA, aggiornata al 24/09/2018, vede ancora in testa Simona Halep, nonostante i risultati deludenti raccolti dalla tennista romena nel finale di ...

Classifica Wta - domina la Halep. Giorgi prima fra le italiane : ROMA - E' sempre Camila Giorgi la prima delle azzurre nella Classifica mondiale del tennis. La 26enne marchigiana ha perso due posizioni rispetto alla precedente graduatoria ed è scesa al numero 37 ...