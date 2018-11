Class Editori | Panerai Paolo Andrea possiede oltre il 15%

Andamento positivo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari - +1 - 00% - - giornata euforica per Class Editori : L' Indice dei servizi di consumo italiano continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a 24.534,...

Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live Tour 2019?. Moduli online sul sito ufficiale - iscrizione gratuita. Al primo Classificato contratto editoriale - produzione - tour promozionale - videoclip e promozione radio/stampa : ALL MUSIC NEWS Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live tour 2019″. Moduli online sul sito ufficiale, iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale, produzione, tour promozionale, videoclip e promozione radio/stampa Sono Aperte le iscrizioni al FESTIVAL ESTIVO 2019, manifestazione, patrocinata dal Comune di Piombino e dal Nuovo Imaie, condotta in quest’ ultima edizione da Anna Pettinelli di RDS ...