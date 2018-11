Ci sono stati otto casi di morbillo nell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari

Nassiriya - il maresciallo sopravvissuto : “I responsabili sono stati promossi e premiati” : Riccardo Saccotelli è uno dei sopravvissuti alla strage di Nassiriya, in Iraq. Quel 12 novembre del 2003, il maresciallo dei carabinieri era di guardia quando un camion bomba è esploso all'ingresso della base Maestrale uccidendo 19 italiani. In tutti questi anni, Saccotelli non ha mai smesso di chiedere che vengano accertate le responsabilità dei vertici militari al comando della missione italiana.Continua a leggere

Sette palestinesi - tra cui un leader di Hamas - sono stati uccisi in un’operazione dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza : Sette palestinesi, tra cui un importante comandante del gruppo radicale Hamas, sono stati uccisi in un’operazione dell’esercito israeliano (IDF) nella Striscia di Gaza. L’incursione è avvenuta nei pressi della città di Khan Younis, nel sud della Striscia, ed è stata accompagnata

F1 Brasile - Ricciardo : «Con Vettel sono stati scorretti - servono nuove regole» : INTERLAGOS - Daniel Ricciardo in soccorso di Sebastian Vettel: il pilota della Red Bull ritiene quanto accaduto al ferrarista ' scorretto ', in particolare averlo richiamato al ponte bilancia per dei ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Italia-Georgia 28-17. Il capitano Leonardo Ghiraldini : “La reazione in campo e lo spirito sono stati sempre ottimi” : L’Italia batte la Georgia per 28-17 nel primo dei tre Test Match casalinghi e rispedisce al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni al posto della nostra selezione e, cosa ancor più importante, scavalca proprio i Lelos nel ranking mondiale atTestandosi al 13° posto. A fine gara ha parlato al sito federale il capitano della Nazionale, Leonardo Ghiraldini. L’azzurro ha dichiarato a caldo: “Per noi la vittoria era molto ...

Il ddl Pillon - cosa prevede e quali sono i punti contestati : In Italia è in atto il tentativo di ripristinare un ordine sociale basato su stereotipi di genere e relazioni di potere diseguali e contrarie agli obblighi internazionali in materia di diritti umani ",...

F1 - Leclerc e le rivelazioni su Verstappen : “ci sono già stati scontri finiti un po’ male tra me e lui” : I due giovani piloti si sono incontrati all’epoca dei kart, ingaggiando duelli durissimi che potrebbero riproporsi nel corso della prossima stagione Entrambi giovani, entrambi veloci. Max Verstappen e Charles Leclerc sono pronti a sfidarsi nella prossima stagione, uno guiderà la Red Bull e l’altro la Ferrari: due monoposto costruire per vincere, insieme alla Mercedes. Photo4/LaPresse In passato i due hanno già avuto modo di ...

Come sono stati questi due anni e mezzo di Virginia Raggi sindaco : La sentenza nel processo che ha visto imputata Virginia Raggi con l'accusa di falso per la nomina di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo costituisce lo spartiacque dell'esperienza del M5s ...

sono stati arrestati cinque uomini ritenuti responsabili del furto di gioielli di gennaio - a Venezia : cinque uomini – quattro croati e un serbo – Sono stati arrestati a Zagabria, in Croazia, per il furto di gioielli avvenuto a gennaio a Palazzo Ducale, a Venezia. Secondo la polizia i cinque uomini Sono quelli che rubarono i

PlayStation Classic : le prime reazioni non sono molto incoraggianti : Tra meno di un mese PlayStation Classic sarà disponibile, si tratta di una piattaforma unica che offrirà una selezione dei 20 migliori titoli della storica PS1, il tutto al costo di 99$.Come riporta Comicbook, sembra però che le prime impressioni non siano delle migliori, ad esempio su Twitter l'utente Satomii si lamenta di una scarna interfaccia utente, nessun segno di personalità, uno slot di salvataggio per ogni gioco e del fatto che regioni ...

Mediterranea : "A Lampedusa 150 migranti - ma ci sono stati ritardi nei soccorsi" : Giallo sull'approdo di un gommone con 27 persone, fra le quali sei bambini. L'ong: "Da Malta gestione non chiara"

Red Dead Redemption 2 : i video contenenti violenza sulle suffragette sono stati rimossi da YouTube e poi ripristinati : Come segnalato da VG247.com, poco tempo fa YouTube ha rimosso una serie di video in cui venivano mostrate violenze ai danni delle suffragette in Red Dead Redemption 2.Gli utenti hanno caricato video del personaggio principale Arthur Morgan che picchia e uccide una suffragetta nel corso del gioco. Almeno otto video sono stati rimossi per violazione dei termini di servizio."Le linee guida della community di YouTube vietano tra le altre cose: ...

L'amarezza di Gipi : "Siamo in un periodo in cui brutalità e cattiveria sono stati elevati a valori" : "Un giorno perdo tempo su Facebook, e a un certo punto vedo il post di un mio amico disegnatore. Aveva fotografato la lettera di un fan che gli faceva i complimenti, e gli chiedeva un disegno". Nasce così l'ultimo film di Gipi - al secolo Gianni Alfonso Pacinotti, pisano classe 1963, stimato fumettista e instancabile cacciatore di storie."Il ragazzo più felice del mondo". La pellicola, che arriva nei cinema, è un originale ...

Pillars of Eternity 2 : a quanto pare i primi risultati di vendita sono stati abbastanza deludenti : Questi ultimi anni sono stati una sorta di rinascita per gli RPG vecchia scuola come Pillars of Eternity, Divinity e Wasteland 2, parliamo di titoli caratterizzati da un forte impianto narrativo, con valanghe di testo da leggere e combattimenti (quasi sempre a turni) che devono essere affrontati con serietà ed intelligenza, insomma non un genere per tutti. Per questo (pur avendo la loro fetta di mercato) molte volte si rivelano un flop dal punto ...