Chievo | l' ex Ct Ventura vede Campedelli

Chievo - Pellissier contro Ventura 'Voleva andarsene fin dal primo momento' : VERONA - La decisione di Gian Piero Ventura di dare le dimissioni da tecnico del Chievo non va proprio giù a Sergio Pellissier. E all'indomani della resa dell'ex ct dell'Italia la 'bandiera' dei ...

Chievo - due nomi per il post-Ventura : Il Chievo ha già in mente chi potrebbe sostituire Ventura : come riferisce La Gazzetta dello Sport, la prima scelta è Domenico Di Carlo , alternativa il ritorno di D'Anna .

Chievo - Pellissier attacca Ventura : ''Voleva andare via da quando è arrivato'' : Acque agitate in casa Chievo, per via delle dimissioni presentate da Gian Piero Ventura dopo il pareggio casalingo di ieri contro il Bologna.A prendere la parola in questo momento così delicato è Sergio Pellissier, bandiera dei veronesi e capitano di mille battaglie, che sfoga tutta la sua rabbia per i pessimi risultati della squadra e critica aspramente la dimissioni a sorpresa di Ventura.Una stagione nata subito sotto una cattiva stella per il ...

Tensione Chievo - clamorose accuse di Pellissier a Ventura : Sono ore caldissime in casa Chievo, dopo il pareggio nella gara di campionato contro il Bologna sono arrivate le dimissioni dell’allenatore Ventura. Nelle ultime ore sono arrivate pesanti accuse da parte dell’attaccante Pellissier: “dal primo momento che è arrivato se ne voleva già andare. Chi ama una squadra non la abbandona come fa Ventura, non fate come lui: si vince e si perde insieme”. “In questa foto ...

Serie A Chievo - Pellissier attacca Ventura : «Voleva andare via sin da subito» : VERONA - La bandiera del Chievo, Sergio Pellissier , sul suo profilo Instagram, attacca il dimissionario Gian Piero Ventura : " Non fate come lui . In 22 stagioni mai vista una cosa simile . Se ne ...

Ventura si è dimesso dal Chievo o dalla Nazionale un anno dopo? : Dopo aver conquistato il primo punto con il Chievo, Gian Piero Ventura si dimette a sorpresa. L'ex-ct della Nazionale ha guidato la squadra di Verona per quattro partite, ottenendo tre sconfitte e un pareggio, e grazie a questo primo punto è stato azzerato il gap negativo in classifica che era stato comminato alla società quest'estate. Il direttore sportivo Romairone davanti alle telecamere parla di qualcosa di ...

Serie A Chievo - rabbia Pellissier : «Non fate come Ventura» : VERONA - " Non fate come Ventura ". L'attaccante e bandiera clivense Sergio Pellissier con un post sul suo profilo personale di Instagram, spara una bordata all'indirizzo del dimissionario Gian Piero ...

Chievo - Pellissier distrugge Ventura : “in 22 anni di carriera non avevo mai visto una cosa simile” : L’attaccante del Chievo non le ha mandate a dire a Ventura, colpevole di volersene andare fin dal suo arrivo a Verona Parole durissime, di un capitano ferito. Sergio Pellissier non è tipo che le manda a dire, ha fatto così anche in questa occasione, scagliandosi contro Gian Piero Ventura. CM/Paola Garbuio/LaPresse Le dimissioni dell’ex ct della Nazionale italiana, arrivate dopo il pari con il Bologna, non sono andate giù ...

Chievo - Ventura deciso a salutare : la società non molla - ma valuta alternative [FOTO] : 1/5 Paola Garbuio/LaPresse ...

Ventura si è dimesso da allenatore del Chievo : Gian Piero Ventura si dimette a sorpresa da allenatore del Chievo. L'ex tecnico della Nazionale lo ha comunicato nello spogliatoio alla squadra dopo il pareggio con il Bologna. Il direttore sportivo dei gialloblu Giancarlo Romairone, ai microfoni di Sky Sport, parla di 'un fulmine a cielo sereno'. "Ci dobbiamo prendere tutti un po' di ore perché a mente fredda si possa un attimo capire i pensieri che sono ...

Ds Chievo - Ventura?fulmine a ciel sereno : ANSA, - ROMA, 11 NOV - "Un fulmine a ciel sereno? Sì. Adesso dobbiamo prendere un po' di tempo a menta fredda e cercare di capire i pensieri che sono emersi a caldo". In assenza del presidente ...

Ds Chievo - Ventura?fulmine a ciel sereno : ANSA, - ROMA, 11 NOV - "Un fulmine a ciel sereno? Sì. Adesso dobbiamo prendere un po' di tempo a menta fredda e cercare di capire i pensieri che sono emersi a caldo". In assenza del presidente ...

Disastro col Bologna - Ventura si dimette dalla guida del Chievo. Ma è giallo : 'Dobbiamo prenderci tutti un po' di ore a mente fredda per capire i pensieri che sono emersi a caldo - ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo dei clivensi Giancarlo Romairone - ...

Chievo - Ventura si dimette. Società : "Spiazzati" : Dopo solo quattro partite Gian Piero Ventura si è dimesso dalla guida del Chievo. L'ex tecnico della Nazionale, subentrato a D'Anna, aveva un bilancio di tre sconfitte e il pari di oggi. Società ...