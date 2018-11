Chiellini ed il rapporto con la Nazionale | “tante delusioni | ma non potevo ritirarmi ora”

sportfair

(Di lunedì 12 novembre 2018) Giorgioha spiegato i motivi del suo mancato addio alla, paventato in un primo momento, ma scongiurato a seguito di una lunga riflessione “Ho fatto una riflessione molto lunga con me stesso, lanon si può rifiutare e non puoi decidere se andare o non andare. Ho massimo rispetto per chi decide diversamente, ma credo che finché l’allenatore dellati chiama hai un obbligo morale di rispondere“. Giorgiospiega così la decisione di continuare a giocare indopo la delusione della mancata qualificazione al mondiale di un anno fa. “Il Mondiale è un rammarico che mi porterò sempre dietro, perché chiaramente non potrò più giocarlo -sottolinea il 34enne difensore ai microfoni di Sky Sport-. Sono stato eliminato due volte al primo turno, quando avremmo potuto fare di più. Poi c’è stata la mancata ...