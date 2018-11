Chi è più avanti nella corsa mondiale al supercomputer

A partire da oggi - WhatsApp non occupa più spazio di arChiviazione su Google Drive : WhatsApp ha stretto un accordo con Google per fare in modo che i backup dell’applicazione di messaggistica non gravino più sullo spazio di […] L'articolo A partire da oggi, WhatsApp non occupa più spazio di archiviazione su Google Drive proviene da TuttoAndroid.

Justin Bieber ha svelato il nomignolo con cui Chiama Hailey Baldwin ed è la cosa più dolce di sempre : <3

Annapaola Xodo : "Mi volevo più bella - ho risChiato la morte" : Un incubo lungo otto anni. Annapaola Xodo , ex modella padovana, dopo l'intervento estetico al seno a 22 anni è stata colpita da un male ancora semisconosciuto, e perciò sottovalutato, in Italia, la ' ...

CyberattacChi - la minaccia più grave per il business : ...globale effettuato tra oltre 12.500 top executive in 140 economie - ai quali è stato chiesto di identificare i 5 maggiori rischi - indica risposte differenziate nelle otto aree regionali del mondo in ...

Samsung One UI arriverà anche sui dispositivi più vecChi : Samsung One UI è forse la novità più interessante che abbiamo visto da un po’ di tempo a questa parte. Dopo la presentazione di tutti i top di gamma del 2018 infatti, si prospettava un leggi di più...

Serie A - Gian Piero Ventura rassegna le dimissioni : non sarà più l’allenatore del Chievo : Gian Piero Ventura si è dimesso dal ruolo di allenatore del Chievo Verona al termine della partita contro il Bologna che i gialloblù sono riusciti a pareggiare per 2-2. I veneti hanno conquistato il primo punto in Serie A da quando l’ex CT della Nazionale siede sulla loro panchina ma subito dopo l’incontro è arrivato l’inatteso annuncio, un vero e proprio fulmine a ciel sereno che ha dato una scossa a tutto l’ambiente, la ...

Ventura si è dimesso : non è più l'allenatore del Chievo Verona : Un fulmine a ciel sereno, una notizia inattesa: Gian Piero Ventura ha rassegnato ufficialmente le dimissioni da allenatore del Chievo Verona. L'annuncio a sorpresa è arrivato al termine del match ...

Roma-Sampdoria 4-1 : doppio El Shaarawy più Jesus e SChick - Di Francesco riparte : La Roma batte la Sampdoria per 4-1 all'Olimpico e riparte dopo i pari con Fiorentina e Napoli e la sconfitta contro la Spal. In gol El Shaarawy per due votle, Juan Jesus e Schick. Inutile la rete...

Ennio Morricone : "Tarantino? Un cretino senza idee che ricucina roba vecChia. Non lavorerò mai più con lui" : Che il maestro non sia nuove ad esternazioni sopra le righe, non è una novità. Ma nel giorno del suo 90esimo compleanno, in pochi si aspettavano un'uscita così dura nei confronti di Quentin Tarantino, regista con cui Ennio Morricone ha lavorato con profitto.E invece il grande compositore italiano non le ha mandate a dire e in una intervista a Playboy tedesco ha detto:"Quell'uomo è un cretino. Lui ruba solo dagli altri ...

Banca Carige - l'inquietante test della Bce : è l'istituto italiano che risChia di più : C'è una Banca italiana che, più di tutte le altre, ora è ' sorvegliata speciale ' dal sistema e dalla Bce . Si parla di Banca Carige che domani, lunedì 12 novembre, chiuderà le trimestrali. Ed entro ...

"VecChi e giovani nell'Italia decadente. La previdenza nella morsa del populismo anti-migranti e del calo delle nascite. A risChiare di più - ... : ... le disuguaglianze pensionistiche sono poi lo specchio di quanto accade nel mondo del lavoro e della società, basta ricordare che meno dell'1,7% degli assegni coprono l'8% della spesa totale ...

Bonucci - l'ex più odiato. Ma la Juve lo tiene in panChina : Ma secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico Juventino Massimiliano Allegri sembra volergli risparmiare tale baraonda: pare che nelle ultime prove tattiche sia stato schierato Mehdi Benatia come ...

Pesci oroscopo Paolo Fox Novembre 2018 : fai piazza pulita di Chi non ti interessa più : Quelli che ancora non hanno trovato la persona giusta son ancora più pensierosi! Innanzitutto bisogna smetterla di pensare che il mondo ce l'abbia con te: sei una persona dotata di una sensibilità ...

Chiusure domenicali - Salvini contro Sala : “Rispetto più Avellino che un radical Chic” : Continua la polemica sulle Chiusure domenicali dei negozi tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il governo. A replicare è anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che attacca il primo cittadino lombardo: "Da milanese porto più rispetto ad Avellino rispetto a questo radical chic da salotto buono milanese".Continua a leggere