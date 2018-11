Chesil Beach | il romanzo di Ian McEwan anche sceneggiatore ha la sua versione

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018)ha la suacinematografica. Esce in Italia il 15 novembre (distribuisce Cinema di De Paolis) l’ultimo adattamento di undi Ian, qui in veste dicome è accaduto per il recente Il Verdetto. Libro favoloso (il migliore dinel decennio non esaltante 2005/2015) e film altrettanto interessante,se con un finale massicciamente artificioso che non lascia la tensione sospesa come nell’opera letteraria. Ad ogni modo l’atto unico del primo rapporto sessuale da consumare dalla coppia di virginali sposini nel letto d’albergo dopo le nozze rimane intervallato, sezionato, mescolato, come nel testo d’origine nei ricorrenti flashback dei due protagonisti: Edward (Billy Owle) e Florence (Saoirse Ronan). Lui, giovanissimo laureato e storico in erba, è figlio di un insegnante di scuola e di una madre impazzita dopo il parto e ora nuda in ...