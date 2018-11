Che cos' è il quantum computing | a cosa serve e perché non è dietro l' angolo

agi

: Che cos'è libertà. Sussidiarietà non sicurezza - Avvenire_Nei : Che cos'è libertà. Sussidiarietà non sicurezza - rossbrescia : @myrtamerlino Ma sei davvero tu che scrivi questi tw? Giuro non capisco! Cos’è successo? - redazioneiene : Finalmente il Tar si è espresso sul mistero del concorso pubblico della super dirigente dell’Inps. E che ha detto?… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Calma, la rivoluzione dei computer quantistici non è questione di ore. L'orizzonte a cui guardare è quello di un paio di decenni. E non per applicazioni casalinghe (che non è detto ci saranno) ma militari e industriali. Fino a qualche mese fa bastava appiccicare “blockchain” al nome di un'impresa e le sue azioni schizzavano. Per evitare che il quantum computing diventi la bolla del 2019,misura: il computer quantistico non esiste e non esisterà ancora per un bel po'. È vero però che non è più fantascienza. Il settore va quindi osservato con attenzione, perché ha potenzialità enormi. Ecco a che punto è la ricerca e come si stanno muovendo gli investimenti.vuol dire quantum computing I computer tradizionali si basano sulla logica binaria. Ogni unità (il bit) ...