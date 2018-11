Cgil | Cisl | Uil | le 12 proposte per rilanciare davvero il Sud

Cgil - Maurizio Landini accetta la proposta di Susanna Camusso : parte la corsa alla segreteria. “Serve unità con Cisl e Uil” : Maurizio Landini accetta la proposta di Susanna Camusso e si candida alla segreteria della Cgil lanciando subito una proposta unitaria a Cisl e Uil. L’ex leader della Fiom e già componente della segreteria del sindacato era stato indicato d alla Camusso sabato scorso, una pratica usuale per i segretari uscenti di via Nazionale. “Ho accetta to e mi sono reso disponibile alla proposta . In vita mia non mi sono mai candidato a nulla. Tutti ...

Cgil - Cisl e Uil contro il sussidio Ma a favore della polizia fiscale : Il sindacato contro il sussidio , sembra l'ossimoro per eccellenza, eppure accade questo in tempi di riallineamento politico e d'opinione.

SINDACATI E POLITICA/ La domanda sul Governo per Cgil - Cisl e Uil : Nella Cgil ci sarà una sfida Landini-Colla per la successione a Camusso. Ma per tutti i SINDACATI c'è una questione più importante da affrontare.