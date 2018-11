Cedolino NoiPA stipendio novembre 2018 e pagamenti

NoiPA - date emissione Cedolino : stipendio novembre diverso dal solito? Ecco perché : Molti amministrati da NoiPA riescono già a visualizzare lo stipendio di novembre 2018. Altri no per momentanei problemi tecnici della piattaforma. Da circa un mese è, infatti, attiva la funzionalità ‘Consultazione pagamenti’ grazie alla quale è possibile vedere in anticipo, rispetto alla pubblicazione del cedolino, l’ultima rata stipendiale. Le date di emissione del cedolino restano perlopiù invariate questo mese ma ciò che ...

Cedolino stipendi NoiPA novembre 2018 : importi - pubblicazione e date emissioni : L’importo del Cedolino degli stipendi NoiPA di novembre 2018, è già visibile per molti nella sezione “Consultazione pagamenti”. Tramite questa funzione, è possibile verificare l’importo netto dello stipendio, prima che avvenga la pubblicazione del Cedolino vero e proprio. Non tutti, però, riescono ad accedere a queste ‘anticipazioni’. In questo caso, si deve soltanto attendere qualche giorno in più o contattare ...

Cedolino stipendio NoiPA ottobre 2018 online - in arrivo il pagamento : Il Cedolino dello stipendio NoiPA di ottobre 2018 è visibile già da qualche giorno sulla piattaforma, anche se gli utenti potevano già visualizzare l’importo in anticipo grazie al nuovo servizio di consultazione dei pagamenti. Naturalmente, tutti i dettagli vengono resi disponibili solo con la lettura del Cedolino, in ogni sua parte. Proprio per questo, basandoci sulle infirmazioni date dallo stesso NoiPA, abbiamo realizzato una guida ...

NoiPa - Cedolino stipendio mese di ottobre 2018 e data di esigibilità : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, rende noto che il cedolino relativo allo stipendio del mese di ottobre per il personale della scuola è visibile sulla piattaforma ministeriale. Per quanto riguarda, invece, la data di esigibilità degli emolumenti spettanti, questa è stata confermata per martedì 23 ottobre. NoiPa, cedolino stipendio mese di ottobre visibile online Ricordiamo, a tal proposito, che il nuovo servizio self service ...

Stipendi NoiPA - ottobre 2018 : date accredito - Cedolino e importi : Grazie al nuovo servizio NoiPA, conoscere gli importi del cedolino degli Stipendi di ottobre 2018 è possibile già da giorno 9. Come preannunciato in agosto, il portale ha creato la nuova area “Consultazione pagamenti”, dove la maggior parte degli amministrati può conoscere sin dai primi giorni del mese l’importo del proprio Stipendio. La pubblicazione del cedolino, con tutti i dettagli, sarà come sempre dopo il 15 del mese, ma ...

Cedolino NoiPA neoassunti - ottobre 2018 : cosa significa la scadenza indicata? : Nella scuola, settembre e ottobre sono mesi di assunzioni e quindi mesi in cui i neoassunti ricevono il primo Cedolino NoiPA per assunzioni a tempo indeterminato. I neoassunti in ruolo nel mese di settembre e ottobre, troveranno sul Cedolino la dicitura “scadenza 2026”. cosa significa questa dicitura? Si riferisce forse alla scadenza del Cedolino? NoiPA, Cedolino di ottobre per neoassunti e scadenza indicata Nessun allarme: la ...

Stipendi NoiPA - notizie 1 ottobre 2018 : date di accredito e visualizzazione Cedolino : Nel mese di ottobre 2018, le date di accredito degli Stipendi NoiPA saranno quelle stabilite per ogni mese, senza variazioni. Al contrario del mese scorso, nessuna data coincide con un giorno festivo. Oggi 1 ottobre è la data di accredito per i pensionati, mentre le altre, come di consueto, sono: giovedì 18 ottobre: emissione speciale dei compensi del personale Miur e del personale volontario dei Vigili del Fuoco; martedì 23 ottobre: emissione ...

Il Cedolino NoiPA : come conoscerlo bene : Il cedolino NoiPA può essere facilmente compreso, seguendo le guide fornite dallo stesso portale. Ma cos’è il cedolino? come spiega il portale, “per tutti gli amministrati gestiti da NoiPA, è disponibile il cedolino della rata stipendiale in formato elettronico, derivante dalle elaborazioni delle informazioni inerenti le competenze fisse ed accessorie”. come consultare il cedolino NoiPA Il cedolino NoiPA è consultabile ...

Noipa - data e info rimborso 730 con Cedolino speciale di settembre : Previsto anche nel mese di settembre il conguaglio fiscale a credito o a debito, in relazione alla situazione dichiarata con il 730: queste le ultime informazioni dal Noipa in materia di accredito o di trattenute Irpef. Avviati nel mese di luglio con un’emissione urgente ma non completati per l’elevato numero di precompilati 730 ricevuti dall’Agenzia delle Entrate, non tutti i conguagli sono stati effettuati anche nel mese di ...