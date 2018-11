C' è un castello da fiaba in Italia che può essere affittato per meno di 90 euro

huffingtonpost

(Di lunedì 12 novembre 2018) C'è undainche puòperdi 90: si tratta delmedievale di Roccascalegna, un gioiello dimenticato e incastonato nel cuore dell'Abruzzo, in provincia di Chieti. La possibilità di immergersi, spendendo poco, in un'atmosfera di altri tempi ha fatto gola anche agli stranieri, tanto che la CNN ha dedicato un articolo all'iniziativa, promossa dal sindaco Domenico Giangiordano nella speranza di ripopolare il borgo."Si tratta di una piccola tassa", ha affermato a CNN Travel. "Il nostro obiettivo non è guadagnare denaro ma usare questo posto unico per dare un incentivo all'economica locale portando qui una clientela d'elite appassionata a luoghi unici".Roccascalegna, piccolo centro di 1.200 anime, situato sulle colline che circondano il fiume Sangro, non ha mai attratto molti turisti nonostante la bellezza che ...