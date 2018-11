Catania è fallita Molte passerelle politiche | ma nessun salvataggio

huffingtonpost

(Di lunedì 12 novembre 2018) La mannaia è caduta lo scorso mercoledì 7 novembre. Le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno decretato definitivamente il dissesto economico-finanziario del Comune di.Il viceprocuratore generale Marco Boncompagni in venti pagine depositate il 29 ottobre ha fotografato cinque anni di bilanci in rosso. I punti chiave sono essenzialmente due: debiti fuori bilancio fortemente sottostimati in sede di approvazione del piano di riequilibrio originale, redatto dall'assessore al Bilancio della giunta presieduta dal Sindaco Stancanelli nel 2013; e i seguenti reiterati ricorsi alle anticipazioni di cassa a cui è ricorsa la seguente sindacatura Bianco: che non solo non sono serviti a migliorare lo stato delle finanze comunali ma hanno fatto ulteruirmente lievitare gli interessi passivi.Secondo la Corte dei Conti la voragine creatasi di 1,6 miliardi di euro non ha ...