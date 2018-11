Carige | rafforzamento patrimoniale da 400 milioni C' è il sostegno del Fondo interbancario

Carige : rafforzamento capitale da 400 milioni - possibile fusione : Roma, 12 nov., askanews, - Via libera del consiglio di amministrazione di Carige a un piano di ' rafforzamento del capitale per 400 milioni complessivi'. Lo comunica la banca genovese, sottolineando ...

Carige - via libera al rafforzamento patrimoniale da 400 milioni di euro : Oggi il consiglio di Amministrazione dovrebbe dare l’ok all’emissione di un’obbligazione da 400 milioni di euro per mettere in sicurezza i conti