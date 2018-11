Carige | Modiano | La banca è messa in sicurezza

La Borsa 'riscopre' Carige e attende la prova del tandem Modiano-Innocenzi : Secondo gli analisti, oltre al crescente entusiasmo per la crescita dell'economia americana, il rally è spinto anche dalla percezione che le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina abbiano ...

La Borsa “riscopre” Carige e attende la prova del tandem Modiano-Innocenzi : Milano. Carige sta per cominciare una nuova vita con la vittoria dei Malacalza per il controllo della banca ligure e anche la Borsa comincia a crederci. Dopo aver fortemente penalizzato il titolo nel giorno della battaglia in assemblea (in cui ha perso il 4,5 per cento riducendo il suo valore a 0,00

Carige - maggioranza a Malacalza - Modiano nuovo vertice del Cda | : Il primo azionista ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dagli azionisti e sette consiglieri nel board. Mincione tre, Assogestioni uno

Carige - Modiano : questa banca non può più sbagliare : Genova, 20 set., askanews, - 'Il primo pensiero è la responsabilità che ci spetta e che mi spetta. A Genova non si può più sbagliare. L'impegno mio è di non fare più errori'. Queste le prime ...

Banca Carige - nominato il nuovo CdA. Pietro Modiano Presidente : E' ufficialmente nato il nuovo Board di Banca Carige. L' Assemblea degli azionisti dell'Istituto ligure, apertasi questa mattina , ha infatti nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione , composto ...

Carige - Malacalza ha la maggioranza in Cda. Modiano presidente : La lista Malacalza ha ottenuto il voto di 52,58% dei votanti pari al 30,5%. La lista Mincione ha ottenuto il voto del 28,8% dei votanti pari al 16,7% del capitale. Lucrezia Reichlin è stata eletta vicepresidente....