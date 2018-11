Carige | cda formalizza nuove rettifiche sui crediti e piano di rafforzamento da 400

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 novembre 2018) Penultima spiaggia per. Il sistema bancario ha steso l’atteso cordone di sicurezza attorno alla banca genovese, garantendo l’afflusso di quei capitali necessari alla sua sopravvivenza che l’istituto non era in grado di reperire da solo sul mercato. La manovra messa a punto dall’ad Fabio Innocenzi e dal presidente Pietro Modiano prevede undi 400 milioni di euro, il doppio di quello di cui si è discusso nei mesi scorsi, in cui la parte del leone la farà lo Schema Volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd). A far lievitare i costi dell’intervento sono stati gli esiti di un’ispezione della Bce sul portafoglio, a cuiha risposto con 219 milioni di ulterioriche hanno portato i conti dei primi nove mesi in rosso per 190 milioni. “Abbiamo una banca pulita”, assicura Modiano, mentre Innocenzi ...