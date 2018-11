Capogruppo M5S di Palermo critica Di Maio sui giornalisti e viene sostituito | Io

huffingtonpost

(Di lunedì 12 novembre 2018) Avevato Die Di Battista per gli attacchi fatti aidopo l'assoluzione di Virginia Raggi. È passato meno di un giorno e Ugo Forello,M5s in Consiglio comunale a, ha scoperto, in maniera del tutto singolare, di essere stato. "La sostituzione era già in programma", si difende il Movimento 5 Stelle locale, ma Forello ha il dubbio che le cose non stiano proprio così e su Facebook si chiede se non si sia trattato di un'epurazione.La vicendaIn un post l'ormai ex presidente del Consiglio comunale aveva scritto: "Né puttane, né infami, è sempre errato fare di un erba un fascio... E attaccare così un'intera categoria che è formata, come tutte le altre, e come del resto il mondo intero, di individui, più o meno, corretti e leali e non...", riferendosi alle parole utilizzate da ...