Canottaggio – La Nazionale italiana in raduno a Sabaudia per il 2019

sportfair

: @Ipocontro Figurati sparo a caso ...due mi pare erano della nazionale austriaca di canottaggio ... poi invento al momento ?? - avidemanhattan : @Ipocontro Figurati sparo a caso ...due mi pare erano della nazionale austriaca di canottaggio ... poi invento al momento ?? - canottaggio1888 : Conferenza Nazionale Allenatori. Ultima giornata di lavori ?? -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Partito oggi ailpreparatorio per ilDopo la pausa post-mondiale, ed archiviata una straordinaria stagione agonistica 2018 con latra le prime al mondo in ogni categoria, riparte dala preparazione che porterà alle qualificazioni olimpiche e paralimpiche. Qualificazioni che si svolgeranno a fine agosto a Linz (Austria) sul bacino di Ottensheim. Al collegiale, che è iniziato oggi sul lago di, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato 54 tra atlete e atleti (39 Senior, 15 Pesi leggeri) per un periodo di allenamento che terminerà domenica 25 novembre. Di seguito gli atleti convocati, tra i quali i campioni del mondo del quattro di coppia assoluto Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili: SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Ilaria Broggini, Veronica Calabrese (Canottieri Gavirate), Aisha Rocek ...