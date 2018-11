Cane muore poche ore dopo la padrona | Si è lasciato andare | ora sono insieme

La padrona muore - dopo poche ore si spegne anche lui : la storia di Marianna e del Cane Fofò : A poche ore di distanza dalla morte della sua padrona 70enne Marianna Chessa, l'anziano esemplare di pastore maremmano si è lasciato morire davanti casa. "Sicuro di non sentire più la sua voce anche lui si è lasciato andare nello stesso giorno ed ora sono insieme" ha scritto il figlio della donna.Continua a leggere

Bimba muore attaccata dal suo Cane - la madre aveva cercato di difenderla : Notizie del genere, purtroppo, giungono da tutte le parti del mondo; è avvenuto anni fa a Torino , qualche mese fa ad Olbia e in provincia di Padova, ma anche in Australia.

Mamma tenta di uccidere il Cane che ha attaccato la figlia di un anno - ma la bimba muore : drammatica telefonata con la polizia : Un dramma familiare consumato al telefono con il numero unico delle emergenze, e, alla fine, il tragico epilogo. È morta a solo un anno la piccola Triniti, attaccata dal suo cane con cui...

Muore a 12 anni per salvare il suo Cane da un'auto e viene travolta con lui. Saranno sepolti insieme : Una tragedia causata da un grande legame, dal tanto amore verso il "miglior amico dell'uomo": è la storia che ha coinvolto Jennarae Goodbar, 12enne di Rockbridge County (Virginia) che adorava il suo cane e che, per salvarlo, ha perso la vita. La vicenda è stata riportata, tra i vari, da CBS News.Jennarae era pazza di Cash - questo il nome del cucciolo - e, quando l'ha visto correre in mezzo alla strada rischiando di essere travolto ...

Ascoli Piceno - cacciatore muore : un Cane lo veglia - l'altro dà l'allarme : Lo hanno trovato lì, solo a tarda sera, nel fosso tra le campagne di Spinetoli , Ascoli Piceno, , dove era solito cacciare. Riverso a terra, senza vita, forse fulminato da un infarto, con uno dei suoi ...

Lecce - Cane con ustioni e profonde ferite muore dopo il ritrovamento : caccia ai responsabili : Il cagnolino, notato per le strade di Castro (Lecce), è stato intercettato dalle volontarie del Coordinamento associazioni animaliste del Salento e portato da un veterinario. Ma le sue ferite erano troppo gravi e il cane non ce l’ha fatta. Il Caas Coordinamento Associazioni Animaliste Salentine su Facebook: “Vogliamo chiarezza su tutta la vicenda”.Continua a leggere

Il Cane viene investito e muore. Il compagno cerca di rianimarlo e poi si dispera accanto a lui : Un husky è stato appena investito e probabilmente è morto sul colpo. Ciò che colpisce i presenti - incluso l'autore del video - è stata la reazione del suo "amico" che ha cercato di svegliarlo e portarlo via dalla strada. Le immagini che arrivano dalla Cina sono davvero struggenti.Continua a leggere

Calgary - Cane attacca nipotina di 2 anni - padrona muore per salvarla : Terribile aggressione da parte di un pitbull, avvenuta lo scorso sabato nella località di Langdon, ad una trentina di chilometri circa da Calgary (Canada). Si tratta in realtà di un doppio assalto, avvenuto senza alcuna motivazione apparente, almeno stando alle testimonianze raccolte dagli inquirenti tra i parenti delle due vittime, riunitisi per una cena in famiglia. Di punto in bianco il cane avrebbe puntato una bimba di soli due anni e mezzo, ...

Donna muore travolta da un treno - il suo Cane la veglia per 7 ore : 'Non faceva avvicinare nessuno' : Una Donna di 33 anni è stata travolta da un treno vicino la stazione di San Frediano , Cascina, , in provincia di Pisa . Con lei c'era il suo cane , un cocker, che è rimasto illeso e ha vegliato sulla ...

Roma - muore donna colpita da una pallonata : portava a passeggio il Cane : Morta dopo essere stata colpita da una pallonata. Tragedia, annunciata, in Largo Agosta, tra via Tor de' Schiavi e via Prenestina a Roma: una donna di 82 anni è morta davanti a decine di...

