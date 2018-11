Camila Mendes ha spiegato il significato del nomignolo che le ha dato Charles Melton

Camila Mendes ha una risposta di fuoco per chi critica la sua storia con Charles Melton : Boom The post Camila Mendes ha una risposta di fuoco per chi critica la sua storia con Charles Melton appeared first on News Mtv Italia.

Camila Mendes ti suggerisce quale nome di coppia usare per lei e Charles Melton : Sì, i due attori di "Riverdale" stanno insieme

Tutti i vincitori degli American Music Awards da Taylor Swift a Shawn Mendes - Bruno Mars e Camila Cabello : Sono stati annunciati i vincitori degli American Music Awards nel corso della serata conclusiva dell'evento che si è tenuta nella notte in America. Il Microsoft Theater L.A. Live di Los Angeles ha accolto l'edizione 2018 degli American Music Awards, i premi della Musica Americana che quest'anno sono stati consegnati a numerosi artisti di respiro internazionale. L'artista dell'anno è Taylor Swift mentre il miglior artista maschile pop/rock è ...