Camere a ore | per provare lusso e relax negli hotel preferiti da star e manager 

Oppo RX17 Pro : tre fotoCamere - due batterie e lettore di impronte sottoschermo : Oppo RX17 ProOppo RX17 ProOppo RX17 ProOppo RX17 ProOppo RX17 ProOppo RX17 ProOppo RX17 ProOppo RX17 ProOppo RX17 ProOppo RX17 ProOppo RX17 ProOppo RX17 Pro e RX17 NeoOppo RX17 ProOppo RX17 Pro e RX17 NeoOppo RX17 Pro e RX17 NeoOppo RX17 NeoOppo RX17 NeoOppo RX17 NeoNon si ferma l’arrembaggio europeo del produttore di smartphone Oppo. Il gigante cinese (numero due in Cina, numero quattro nel mondo) è arrivato da pochi mesi in Europa e ha ...

Verissimo - terrore in studio per Silvia Toffanin e Simona Ventura : esplosione - panico davanti alle teleCamere : Imprevisto e paura a Verissimo . L'intervista di Silvia Toffanin a Simona Ventura è stata interrotta da uno scoppio improvviso, un rumore assordante. A esplodere è stato un led nello studio, rumore ...

Sempre più fotoCamere sui Samsung Galaxy - design salvo senza maxi spessore : I Samsung Galaxy sono pronti ad ospitare Sempre più fotocamere nel loro modulo principale e perché no, anche su quello anteriore. Ora più che mai, grazie alla presentazione di nuovi sensori da parte del produttore, davvero innovativi e rivoluzionari. Come ci racconta SamMobile, i Samsung Galaxy del futuro ospiteranno due nuovi sensori di immagine con pixel da 0,8 micrometri (µm): si tratta di unità davvero contenute nelle dimensioni, pensate ...

Furti di piante di peperoncino : incastrati dalle teleCamere nascoste dall'agricoltore : TORRE SANTA SUSANNA - Passi una volta, anche la seconda e la terza. Ma il furto di ortaggi dal campo di un agricoltore di Torre Santa Susanna era diventata una costante. Un incubo per il coltivatore ...

Un uomo e una donna pizzicati dalle teleCamere mentre gettano barattoli nel contenitore della carta : TRENTO. Multe per un uomo e una donna immortalati da una telecamera di sorveglianza della Polizia locale di Trento mentre a Gardolo conferivano rifiuti in modo irregolare. I due - hanno accertato i ...

Rubò la collana d'oro al turista - scippatore incastrato dalle teleCamere : Questa mattina gli agenti della polizia di Stato della sezione falchi della Questura partenopea hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Gip del tribunale ...

TORINO - CADE DA SCALA MOBILE IN METRO : MUORE STUDENTE 29ENNE/ Ultime notizie : acquisite immagini teleCamere : TORINO, CADE dalle scale mobili della METROpolitana: morto 29ENNE. Ultime notizie, era seduto sulla guida quando ha perso l'equilibrio ed è volato di sotto(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:05:00 GMT)

Una fonte autorevole “boccia” le tre fotoCamere su OnePlus 6T e scommette su un display ancora più grande : Dall'affidabile Roland Quandt arriva una nuova serie di indiscrezioni su OnePlus 6T, del quale abbiamo parlato in lungo e in largo L'articolo Una fonte autorevole “boccia” le tre fotocamere su OnePlus 6T e scommette su un display ancora più grande proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo smartphone di Nokia avrà ben 5 Camere al posteriore : Nel corso di questi anni le fotocamere negli smartphone hanno sempre più acquistato importanza e sono cresciute di numero. La prima ad integrare una doppia camera fu HTC, ormai è praticamente lo standard per tutti i nuovi device. Nokia però vuole esagerare, infatti il suo prossimo smartphone potrebbe avere ben 5 camere. L’immagine che circola in rete, scoperta da IT Home, mostra proprio il retro di quello che dovrebbe essere il nuovo ...

Galaxy S10 : 5 fotoCamere - sensore di impronte sul display e il 5G? : Il Galaxy S10 non sarà abilitato al 5G, la prossima generazione delle rete cellulari, almeno non per tutti. Saranno solo 2 milioni i modelli abilitati a fronte di 40 milioni di modelli venduti in un anno. Una mancanza non indifferente per uno smartphone che partirà da un prezzo di almeno 1000€ e che quindi non si cambierà in tempi brevi. Galaxy S10: 5G, si o no? Forse Il 5G non è ancora partito, l’attesa però è quasi al termine. Il 2019 ...

TEMPTATION ISLAND VIP 2018/ Valeria Marini in fuga con un tentatore.... ha rinunciato alle teleCamere? : TEMPTATION ISLAND Vip, ecco le ultime anticipazioni in attesa del debutto ufficiale: tutti i tentatori celebri che faranno “traballare” le coppie in gioco per 21 giorni.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 19:10:00 GMT)