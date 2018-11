California | Neil Young perde la casa e attacca Trump | “la vera ragione degli incendi è il

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 novembre 2018) Anche la leggenda del rockè tra coloro la cuidi Malibu è andata distrutta negliche stanno devastando lahato il “cosiddetto presidente Donald” che la scorsa settimana su Twitter ha dato la colpa dei roghi alla “cattiva gestione delle foreste“. “Laè il cambiamento climatico“, ha scrittosul suo sito web: “Eventi climatici estremi e la nostra prolungata siccità ne fanno parte“. “Le temperature sono più alte indi quanto non lo siano state in qualunque estate a memoria d’uomo. I nostri pompieri non hanno mai visto nulla di simile.sembra negarlo. Forse il nuovo Congresso farà qualcosa, speriamo“. Altri vip sono rimasti “senza tetto” in questi giorni: l’attore scozzese Gerald Butler ha postato su ...