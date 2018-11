Calciomercato Inter | anche il Tottenham su Barella

Calciomercato Inter - Mancini obiettivo alla portata : Parliamo di Gianluca Mancini , che con l' Atalanta ha contribuito a mettere al tappeto l' Inter - suo il gol, di testa, del 2-1 orobico - e che, stando a 'La Gazzetta dello Sport', ieri ha davvero ...

Calciomercato Inter - duello con la Juventus per Federico Chiesa (RUMORS) : Uno dei migliori talenti del calcio italiano è sicuramente l'esterno della Fiorentina Federico Chiesa. Figlio d'arte, classe 1997, il giocatore nonostante la giovane eta' ha dimostrato gia' grande maturita' prendendo sulle spalle la squadra viola nei momenti di maggiore difficolta' fin dallo scorso anno e conquistando il posto da titolare con la Nazionale italiana. Le sue prestazioni e la sua grande duttilita' lo hanno fatto finire nel mirino ...

Calciomercato Inter - Ausilio lavora per il dopo Handanovic : i possibili sostituti dello sloveno [FOTO] : 1/9 Spada/LaPresse ...

Calciomercato Inter - Miranda può partite : i nomi del sostituto [FOTO] : 1/6 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Calciomercato Genoa - la dirigenza pronta ad intervenire dopo la debacle : i nomi valutati [FOTO] : 1/18 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Calciomercato Inter - contatti con la Samp per Andersen. Si segue anche De Paul : Dopo sei vittorie consecutive in campionato e un secondo posto raggiunto a pari merito col Napoli a quota 22 grazie alla vittoria di ieri sulla Lazio, l' Inter inizia a guardare anche al Calciomercato ...

Il Calciomercato oggi – Il primo botto di Marotta all’Inter : Il calciomercato oggi – L’Inter è sceso in campo nella 10^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti si candida ad essere sempre più protagonista. Nel frattempo manca solo l’ufficialità dell’accordo con Beppe Marotta ma esiste già l’intesa con l’ex dirigente della Juventus, che si è già messo all’opera. Secondo le ultime indiscrezioni già chiuso il primo colpo di Marotta per il mese di gennaio, si tratta ...

Calciomercato - Inter scatenata : blitz per un colpo da 35 milioni e clamoroso doppio “scippo” alla Roma [NOMI e FOTO] : 1/5 ...

Calciomercato Inter - ecco il primo botto di Marotta! [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter si prepara a scendere in campo nella 10^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti in campo contro la Lazio in un match che si preannuncia spettacolare ed importante per le zone altissime della classifica. Nel frattempo manca solo l’ufficialità dell’accordo con Beppe Marotta ma esista già l’intesa con l’ex dirigente della Juventus, che si è già ...

Calciomercato Inter : Modric sempre nel mirino - si riproverà a gennaio : Il match di Champions League perso contro il Barcellona mercoledì per 2-0 ha messo in evidenza quelli che sono ancora alcuni limiti presenti all'Interno della rosa dell'Inter. I nerazzurri, infatti, nei primi quarantacinque minuti non sono mai riusciti a far girare la palla e, anzi, hanno subito il palleggio della squadra avversaria. Solo nei primi quindici minuti della ripresa c'è stata una lieve ripresa grazie anche al pressing alto che ha ...

Calciomercato Inter - non solo Modric : tutti i nomi per il centrocampo [FOTO] : 1/6 Modric (Foto AFP/LaPresse) ...

Calciomercato Inter - maxi annuncio : ufficiali 6 rinnovi : Inter scatenata dal punto di vista dei rinnovi, ben sei quelli ufficializzati oggi dal club nerazzurro: tutti i dettagli L’Inter “è felice di annunciare che Marcelo Brozovic, Antonio Candreva, Henrique Dalbert, Roberto Gagliardini, Joao Miranda e Matias Vecino hanno prolungato il proprio contratto con il Club“. Marcelo Brozovic ha rinnovato fino al 30 giugno 2022; Antonio Candreva fino al 30 giugno 2021; Henrique Dalbert ...