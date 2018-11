Calcio | Roberto Mancini | “Vogliamo vincere il girone della Nations League Strada

Torna la Playstation 1 - ma senza Calcio : da Roberto Carlos a Castolo - i più forti : Tutto in un fantastico mondo pixelato, che sembrava davvero magico. La Sony ha deciso così, di premiare altri videogame, gli storici, quelli che hanno segnato un'epoca, senza contare il calcio. ...

'I nemici del Calcio sono nel Calcio' - dice Roberto Fabbricini : Poi decideranno Coni e ministero dell'Economia. Se riterranno che possa ancora essere utile, non mi tirerò indietro. Altrimenti ho una pigna di libri che mi aspetta, tornerò a cinema e teatro, ...

“I nemici del Calcio sono nel Calcio” - dice Roberto Fabbricini : Fra i lasciti del commissariamento, c’è Roberto Mancini, un ct importante. “Altra decisione contestata dai Confederati. Una buona scelta, l’ho condivisa, ma non una mia scelta. Della responsabilità unica della questione era stato investito Costacurta. Dal Coni. E lui è andato avanti a mille all’ora.

Calcio a 5 : l’elenco dei convocati dell’Italia di Roberto Menichelli nella doppia amichevole contro la Bielorussia : Torna protagonista, a un mese di distanza dalla doppia amichevole con il Belgio terminata con un pareggio (1-1) e una sconfitta di misura (2-1), la Nazionale italiana di Calcio a 5 di Roberto Menichelli che continua il suo lavoro per rinverdire la rosa, reduce dai poco fortunati Europei in Slovenia. La selezione nostrana se la vedrà contro la Bielorussia in due match previsti allo Sport Palace Uruce di Minsk lunedì 29 e martedì 30 ottobre ...

Calcio - Nations League 2019 : Polonia-Italia 0-1. Parla Roberto Mancini : “Lo 0-0 sarebbe stato ingiusto” : L’Italia passa in Polonia al 92′ grazie ad una rete di Biraghi bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo sugli sviluppi di un corner dopo la spizzata di testa di Lasagna. La Polonia retrocede in Serie B della Nations League, la nostra Nazionale ora può addirittura guardare ad un comunque difficile primo posto. A fine gara Roberto Mancini, CT degli azzurri, ha dichiarato ai microfoni Rai: “Partita dominata, dovevamo fare gol ...

Calcio - l’Italia torna ad allenarsi in vista della sfida decisiva contro la Polonia. Roberto Mancini punta ancora sul 4-3-3 : Ieri l’Italia ha convinto solo in parte contro l’Ucraina in amichevole, con un risultato di 1-1 che non conta di per sé, ma dà l’indicazione su come gli azzurri non riescano più a trovare da tempo una prestazione adeguata alla vittoria. Ora è tempo però di guardare avanti e di preparare la decisiva sfida di domenica contro la Polonia per la Nations League. l’Italia si trova infatti ultima in classifica con un punto a pari dei polacchi e serve il ...

Calcio : l’Italia ha smarrito la vittoria - ma ora Roberto Mancini deve dare continuità : L’Italia non sa davvero più vincere. Con l’Ucraina la nazionale di Roberto Mancini non è andata oltre il pareggio e il CT azzurro rimanda ancora un successo che manca addirittura dal 28 Maggio scorso. Era Italia-Arabia Saudita e quella è anche l’unica partita vinta sotto la gestione dell’ex allenatore di Inter e Manchester City. Da quel momento sono arrivate le sconfitte con Francia e Portogallo ed i tre pareggi contro ...

Calcio - Roberto Mancini : “Formazione? Un tridente ci sarà di sicuro. Provo tanta commozione per la tragedia del Ponte Morandi” : L’Italia si sta preparando per l’amichevole contro l’Ucraina in programma domani mercoledì 10 ottobre a Genova (ore 20.45) che precede poi la trasferta in Polonia per la terza giornata della Nations League. Alla vigilia della sfida contro gli ucraini a Genova, tiene banco la questione modulo viste le problematiche relative agli attaccanti, con l’infortunio di Zaza e l’arrivo di Lasagna. “Un tridente ci sarà ...

Roberto Mancini/ L'amore per il Calcio del ct che deve ricostruire l'Italia (EPCC a teatro) : Roberto Mancini, il nuovo commissario tecnico azzurro ha alzato davvero molte polemiche con le sue dichiarazioni. Cosa racconterà stasera su Sky Uno? (E poi c'è Cattelan a teatro).(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:42:00 GMT)

Calcio - Roberto Mancini : “Benissimo nel secondo tempo. I ragazzi bravi li abbiamo” : Roberto Mancini accoglie con soddisfazione il pareggio ottenuto in rimonta dall’Italia contro la Polonia nella prima partita della Nations League 2018-2019: “Era la prima sfida importante, qualche errore ci sta, ma i ragazzi hanno fatto bene. Abbiamo commesso un po’ troppi errori quando uscivamo dalla nostra metà campo, loro giocavano in contropiede proprio come volevano. Erano molto più collaudati di noi, ma nel secondo tempo ...