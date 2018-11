Buffagni | L' applicazione del reddito di cittadinanza mi preoccupa

huffingtonpost

(Di lunedì 12 novembre 2018) "Sonoto per l'deldinon per una questione di nord-sud, ma per la grandezza della misura delstesso. Controllare ad esempio che 102 mila famiglie milanesi, la platea potenziale del, vadano ai centri per l'impiego e si impegnino a cercare un lavoro è davvero difficile. Ci sono molte difficoltà potenziali, ma bisogna lavorarci perché è importante formare".Lo dice il sottosegretario M5s alla presidenza Stefano, in un'intervista a Quarta Repubblica in onda stasera.