Bucci | demolizione ponte il 15 dicembre

Crollo ponte Morandi - Bucci : demolizione dei monconi “prima di Natale” : “Io penso che prima di Natale cominceremo i lavori di demolizione dei monconi del ponte Morandi“: lo ha dichiarato oggi Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, a margine della cerimonia in ricordo delle 43 vittime del Crollo del viadotto. “Ho gia’ fatto il piano di progetto con il mio team pseudo-ufficiale, perche’ aspettiamo di avere l’ufficialita’ dal decreto. Ci siamo messi ...

M5S - Autostrade non ricostruirà il ponte. Bucci : «È in campo per tante altre cose». Toti : «Sì ad Aspi per la demolizione» : La nuova versione del testo apre a interventi di progettazione e demolizione. Il Pd: «Bocciate le modifiche antimafia». Conte: «I controlli ci saranno»|

Genova - Toti-Bucci : “nuovo Ponte Morandi entro Natale 2019”/ Ultime notizie - “demolizione entro fine anno” : Crollo Ponte Morandi a Genova: Toti-Bucci, "nuovo viadotto entro Natale 2019. Demolizione entro fine anno". Ultime notizie sulla ricostruzione: ecco quando riaprono le strade(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:22:00 GMT)

