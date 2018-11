Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale BTp bund - Sky TG24 - : Lunedì 12 novembre apertura in calo a 297. Venerdì, 9 novembre, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 299 punti base, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 294 di giovedì

BTp Italia verso cedola all'1 - 25% : obiettivo i piccoli risparmiatori : Note:, *, Quota all'emissione per il 2012 e 2013, poi quota retail partecipante alla prima fase del periodo di collocamento, Fonte: Ministero dell'Economia, Da sempre del resto il Btp Italia va in ...

Torna il BTp Italia - ma conviene davvero alle famiglie? : Previsto a partire da lunedì 19 novembre il collocamento del titolo di Stato indicizzato all’inflazione Italiana. Uno «scudo» nei momenti di tensione sullo spread, ma fino a un certo punto...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale BTp bund - Sky TG24 - : oggi, 9 novembre, apertura in rialzo a 296. Ieri, dopo il ritorno della tensione sui titoli di Stato Italiani, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 294 punti base

I BTp italiani chiedono cautela e sullo scontro Italia Europa ci sarà un compromesso : Certo, tutte queste preoccupazioni svanirebbero se le prospettive di crescita suggerissero l'arrivo di tempi migliori per l'economia Italiana. Ma l'Italia ha appena registrato per il terzo trimestre ...

Italia-UE - un compromesso ci sarà. BTp resteranno volatili : ... è migliorata negli ultimi 3 anni, ma rimane comunque a livelli preoccupanti, soprattutto tenendo in considerazione le difficoltà strutturali e l'incertezza politica che grava sull'economia italiana.

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale BTp bund - Sky TG24 - : oggi, giovedì 8 novembre, il differenziale tra Btp e bund ha aperto in rialzo a quota 290 punti base, con un rendimento al 3,36%. Ieri, 7 novembre, aveva chiuso a 288 punti base, in leggero ribasso ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale BTp bund - Sky TG24 - : Ieri, 6 novembre, il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 296 punti base, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 289 di lunedì. Mercoledì 7 novembre, apertura a 295 punti

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale BTp bund - Sky TG24 - : Ieri il differenziale aveva chiuso a 289 punti base e Piazza Affari ha terminato in perdita la prima seduta della settmana. oggi, martedì 6 novembre, apertura stabile sopra i 290 punti, mentre l'...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale BTp bund - Sky TG24 - : oggi, 5 novembre,, apertura in lieve calo a 289. Venerdì il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso scendendo ampiamente sotto i 300 punti base, a 290

Stress test - ecco le prime banche italiane che li hanno superati. E la Borsa corre BTp-Piazza Affari - come mettersi al riparo : Intesa Sanpaolo è la prima banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore negli Stress test. Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto. Terza Ubi

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale BTp bund - Sky TG24 - : oggi, venerdì 2 novembre, apertura stabile sotto i 300 punti, a 297,8, contro i 298 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,37%

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale BTp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 31 ottobre, apertura in calo a 305. Ieri il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 311 punti base dopo la diffusione dei dati del Pil e l'asta del Tesoro

Italia in stallo - Borsa in altalena. Asta BTp 10 ai livelli 2014 : Nel terzo trimestre del 2018, si legge, "la dinamica dell'economia Italiana è risultata stagnante, segnando una pausa nella tendenza espansiva in atto da oltre tre anni. Giunto dopo una fase di ...