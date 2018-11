Brexit | Spagna chiede secondo referendum

Brexit - quale destino per Gibilterra? Spagna e Uk si accordano ma restano punti oscuri : Gibilterra, nel referendum del 2016, votò in massa contro la Brexit . Oltre il 95% dei suoi 30mila abitanti si espresse per mantenere lo ‘status quo’, un territorio d’oltremare con a capo la regina del Regno Unito ma con legislazione indipendente, in rapporto costante con l’Unione Europea però senza adesione alle tariffe doganali comuni e all’Iva intracomunitaria. Insomma, un paradiso fiscale di appena sei chilometri ...

Il Regno Unito e la Spagna hanno raggiunto un accordo sulla gestione di Gibilterra – il territorio di oltremare della corona britannica che si trova nel sud della Spagna e che fu ceduto ai britannici nel 1713 – una volta