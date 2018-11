Brasile | Tite chiama Alex Sandro per sostituire l’infortunato Marcelo

Brasile - Marcelo infortunato : Tite convoca Alex Sandro : RIO DE JANEIRO, Brasile, - Il ct del Brasile Tite ha convocato Alex Sandro, terzino della Juventus, al posto di Marcelo, calciatore del Real Madrid , che ha dovuto dare forfait per le amichevoli di ...

Brasile - Tite convoca Allan per amichevoli con Uruguay e Camerun : Il tecnico della Nazionale brasiliana, Tite, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la doppia amichevole della Selecao contro Uruguay e Camerun in programma il 16 e il 20 novembre, tra i 24 calciatori selezionati c’è anche il centrocampista del Napoli Allan. La lista dei convocati. Portieri: Goleiros, Alisson, Brazao, Ederson. Difensori: Danilo, Dedé, Fabinho, Filipe Luis, Marcelo, Marquinhos, Miranda, Meias, Allan, Arthur, ...

ALLAN CONVOCATO DAL Brasile : ADDIO ITALIA? / Tite chiama il centrocampista del Napoli - ma Mancini può sperare : ALLAN CONVOCATO dal BRASILE: ADDIO ITALIA? Tite chiama il centrocampista del Napoli per le amichevoli contro Uruguay e Camerun. Mancini può sperare, ma solo per il regolamento...(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:03:00 GMT)

Brasile - anche Allan e Douglas Costa tra i convocati di Tite : Per le amichevoli con Uruguay e Camerun il ct dei verdeoro ha chiamato per la prima volta il centrocampista del Napoli

Brasile - Tite potrebbe convocare Allan : niente Italia? : Il ct del Brasile, Tite, seguirà con grande interesse la sfida di Champions di questa sera fra Paris SG e Napoli. Non solo perché gli interessa verificare le condizioni di Neymar, Thiago Silva e Marquinhos ma anche perché, secondo fonti vicine al ct, avrebbe intenzione di chiamare per la prima volta Allan, centrocampista della squadra di Ancelotti. La sua costanza di rendimento e la paura di una possibile chiamata di Mancini avrebbero ...

Psg-Napoli - Allan osservato speciale dal Brasile : Tite vorrebbe convocarlo : ROMA - Il ct della nazionale brasiliana, Tite , seguirà con particolare interesse la sfida di Champions di questa sera fra Psg e Napoli . Non solo perché gli interessa verificare le condizioni di ...

Video / Brasile Argentina (1-0) : highlights e gol. Tite : squadra concentrata (Amichevole) : Video Brasile Argentina (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita amichevole, giocata a Jeddah. Decide il derby sudamericano la rete di Miranda al 93'. (Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : USA-Brasile vale il primo posto - l’Italia cerca l’impresa con la Polonia. Chi vola in semifinale? Le partite di oggi : oggi si conclude la terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, al Pala Alpitour di Torino si giocano gli ultimi due incontri che definiranno il quadro delle semifinali in programma domani sempre nel capoluogo piemontese. USA e Brasile hanno già conquistato l’ingresso tra le quattro grandi del Pianeta grazie alla doppia vittoria ottenuta sulla Russia, dunque le due formazione si sfideranno per il primo posto nel girone in uno scontro ...

Volley - Mondiali 2018 : Brasile-Russia - partenza col botto a Torino! Inizia la terza fase - in serata Italia-Serbia : le partite di oggi : Al Pala Alpitour di Torino Inizia la terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, la rassegna iridata entra nel vivo e la corsa verso le semifinali si fa sempre più frenetica. Sono rimaste sei Nazionali, pronte a darsi battaglia per accedere alla fase a eliminazione diretta che nel weekend incoronerà i nuovi Campioni. Ad aprire le danze nel capoluogo piemontese sarà la sfida pirotecnica tra Brasile e Russia, un incontro caldissimo tra due ...

Brasile - il Ct Tite si scaglia contro Dougla Costa : Non c’è solo l’infortunio dietro alla mancata convocazione di Douglas Costa da parte del Brasile per le amichevoli contro Arabia Saudita (12 ottobre) e Argentina (16 ottobre). C’è anche la brutta espulsione rimediata contro il Sassuolo, con gomitata, testata e sputo a Federico Di Francesco: “Douglas Costa – ha ammesso il ct verdeoro Tite in conferenza stampa – non è stato convocato per due motivi: perché ...

Brasile - Tite bacchetta Douglas Costa : “non convocato a prescindere dall’infortunio” : Douglas Costa non è stato convocato da Tite per le prossime gare del Brasile, non solo a causa dell’infortunio occorsogli Douglas Costa punito dalla Nazionale brasiliana. La Juventus ha deciso di chiudere un occhio in merito al ben noto sputo del calciatore a Di Francesco, facendo giocare Douglas Costa immediatamente dopo l’accaduto in quel di Valencia. Il Brasile però sembra usare un metro più duro. “Douglas Costa ...

Brasile - che botta del ct Tite a Douglas Costa : “non l’ho convocato per due motivi - ecco quali sono” : Il commissario tecnico non ha convocato Douglas Costa per le due amichevoli che il Brasile giocherà contro Argentina e Arabia “Douglas Costa non è stato convocato per due motivi: il primo è perché è infortunato e poi per quell’atto indisciplinato“. Il ct del Brasile, Tite, spiega i motivi dell’esclusione dell’attaccante della Juventus Douglas Costa dalla lista dei convocati per le amichevoli con Argentina e ...

Brasile - Tite punisce Douglas Costa : "Quello che ha fatto in campionato ha mostrato poca disciplina" : Diramate le convocazioni del ct per le amichevoli con Arabia Saudita e Argentina: Alex Sandro e Miranda gli unici "italiani"

Volley - Mondiali 2018. Russia-Serbia - Bulgaria-Polonia e Canada-Francia : big match cruciali. Tornano Italia e Brasile : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Si conclude la prima fase, giornata davvero scoppiettante e avvincente con i big match Russia-Serbia e Canada-Francia, torna l’Italia contro la Slovenia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs Brasile (ore 16.00, Pool B a Ruse): I Campioni Olimpici non possono e non vogliono fallire. I verdeoro vanno a caccia di un ...