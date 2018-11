Brasile | Ferrari ancora a podio | ma saluta il Costruttori

F1 - GP Brasile 2018 : Hamilton bravo e fortunato - Verstappen classe e amarezza - passo indietro per la Ferrari : E così anche il penultimo round del Mondiale di Formula Uno 2018 è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Sul circuito di Interlagos (Brasile) sono diversi gli episodi significativi che hanno avuto dei riflessi importanti circa l’esito della corsa domenicale e il riscontro finale della classifica iridata dei costruttori. Hamilton bravo E fortunato – Partiamo da lui, dal cinque volte campione del mondo a bordo della sua ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «In Brasile gara difficile - ma divertente» : INTERLAGOS - Kimi Raikkonen come sempre sopra le righe, anche dopo il podio conquistato in Brasile con un terzo posto per il pilota Ferrari. ' Non è stata una gara semplice però c'è stata qualche ...

F1 - Pagelle GP Brasile 2018 : Max Verstappen reale vincitore - Hamilton inesorabile - Ferrari spente - Ricciardo arrembante - Ocon scandaloso! : Il Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno ha regalato grandi emozioni e alcuni momenti al limite dell’incredibile. La vittoria va a Lewis Hamilton anche se, sul campo, avrebbe meritato Max Verstappen, messo ko da Esteban Ocon. Andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Interlagos per vedere chi si è meritato un voto alto e chi, invece, merita una bocciatura. LE Pagelle DEL GP DEL Brasile 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) ...

Brasile - vince Hamilton. Ma Verstappen dà spettacolo. Ferrari - Raikkonen 3° : Ha vinto Lewis Hamilton che partiva dalla pole e la Mercedes è campione del mondo costruttori per il quinto anno di fila. Ma non è stato un copione banale o scontato perché per 44 giri è stato il GP del Brasile di Max Verstappen e della Red Bull, autentici protagonisti della ...

GP del Brasile - vince Hamilton con la Mercedes davanti a Verstappen. Sul podio Raikkonen con la Ferrari : Il cinque volte campione del mondo britannico sono già due gare che non vince dopo aver dominato sei dei precedenti sette gran premi. Le due Rosse di Maranello saranno le uniche due vetture fra le ...

Formula 1 Brasile - la Mercedes vince anche il Mondiale costruttori : Ferrari ancora deludenti [FOTO] : 1/15 Photo4/LaPresse ...

GP del Brasile - Hamilton in testa davanti a Verstappen. La Ferrari di Raikkonen è terza : 60° - Si ferma per la seconda volta la Mercedes di Bottas che monta le Pirelli soft gialle. 54° giro - Si ferma di nuovo la Ferrari di Vettel e monta la rossa supersoft. Rientra alle spalle di ...

Hamilton meravigliao - trionfa in Brasile e incorona la Mercedes : Ferrari sul podio con Raikkonen : Il pilota britannico vince il Gp del Brasile e regala il titolo di campione del mondo Costruttori alla Mercedes, completano il podio Verstappen e Raikkonen Una vittoria che vale un titolo, un successo complicato e difficile che regala alla Mercedes il titolo Costruttori. Lewis Hamilton si prende il Gp del Brasile, permettendo al team di Brackley di laurearsi campione del mondo. photo4/Lapresse Una gara esaltante e ricca di emozioni quella ...

F1 Brasile - Wolff : «Ferrari favorita dalle gomme» : INTERLAGOS - La scelta delle gomme in qualifica della Ferrari sarà un grande vantaggio per la gara nel Gp del Brasile. Ne è convinto Toto Wolff, secondo il quale la scommessa della scuderia italiana ...

Brasile : piloti Ferrari soddisfatti della macchina in qualifica : Secondo e quarto tempo per i piloti Ferrari al termine di una qualifica molto movimentata a Interlagos: prima fila per Sebastian Vettel, che partirà accanto al poleman Lewis Hamilton, che avranno alle loro spalle i compagni di squadra Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Ecco i commenti dei Ferraristi a fine qualifica: Sebastian Vettel (P2, 1’07’’364 […] L'articolo Brasile: piloti Ferrari soddisfatti della macchina in qualifica sembra essere ...

F1 - GP Brasile 2018 : Ferrari - Mercedes e Red Bull partono con concrete chance di vittoria - chi la spunterà ad Interlagos? : Cosa dobbiamo aspettarci dal Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno? Sicuramente grande spettacolo. Le condizioni ci sono tutte. Grande equilibrio in pista, pressioni ridotte al minimo, dato che il titolo iridato è già stato assegnato, e strategie che si annunciano quanto mai importanti. In poche parole tutti gli ingredienti sono disposti sulla pista di Interlagos. Ora non rimane che ai piloti di fare il loro. Le due prime due giornate, tra ...

F1 Brasile - Hamilton : «Qualifiche difficili - Ferrari veloci» : SENNA SUL CASCO Il campione del mondo si è detto felice di gareggiare ancora in Brasile, 'porto un logo di Senna sul mio casco questo fine settimana' , e quanto alla gara di domani non si è ...

F1 – Hamilton elogia le Ferrari - Vettel sbotta contro i commissari e Bottas rimane neutro : le impressioni dei piloti dopo le qualifiche del Brasile : Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas commentano a caldo le qualifiche del Gp del Brasile tenutesi sul circuito di Interlagos Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ottiene in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il britannico è perciò il poleman del Gp del Brasile 2018. Il pilota della Mercedes sarà affiancato in prima fila da ...

LIVE F1 - GP Brasile 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ferrari scalda i motori verso le qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. I piloti avranno a disposizione 60 minuti di tempo per effettuare gli ultimi test, trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e perfezionare il feeling con il tracciato di Interlagos in vista delle qualifiche e della gara. Sarà un’ora cruciale per l’intero sviluppo del weekend dopo i due combattuti ...