Boxe femminile | Mondiali 2018 | le convocate dell’Italia ai raggi X Irma Testa per

Boxe femminile - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Ormai è tutto pronto all’immenso Indira Gandhi Stadium di New Delhi, il palazzetto più grande di tutta l’India che ospiterà i Mondiali 2018 di Boxe femminile dal 15 al 24 novembre. In Asia andrà in scena la rassegna iridata biennale che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente con le migliori atlete pronte a darsi battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Anche l’Italia cercherà di essere grande protagonista ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia. Mesiano per la conferma - Testa cerca l’impresa : I Mondiali 2018 di Boxe femminile andranno in scena a New Delhi (India) dal 15 al 25 novembre, la rassegna iridata del pugilato riservato al gentil sesso si preannuncia altamente appassionante e avvincente con le migliori interpreti della nobile arte pronte a darsi battaglia e a inseguire le ambite medaglie. L’Italia vorrà essere assolutamente protagonista, le azzurre attualmente stanno svolgendo un raduno a Mosca che si concluderà il 12 ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Non è lontano il tempo dei Mondiali femminili di Boxe 2018 organizzati dall’AIBA. Dal 15 al 24 novembre, a Nuova Delhi si riunirà il meglio di ciò che le donne del pugilato ha da offrire al pianeta Terra. L’Italia intende presentarsi in modo più che competitivo alla manifestazione iridata, e per questo, tra le 11 convocate per il raduno in corso a Mosca fino a lunedì, sono presenti alcune delle figure di maggior spicco del nostro ...

Boxe femminile - Italia verso i Mondiali : le azzurre convocate per l’ultimo raduno : Si avvicinano a grandi passi i Mondiali 2018 di Boxe femminile che si disputeranno a New Delhi (India) dal 15 al 25 novembre. L’Italia vorrà essere grande protagonista in questa rassegna iridata e proprio per questo motivo sono state convocate 11 azzurre per l’ultimo training camp che si svolgerà a Mosca (Russia) dal 1° al 12 novembre: quella serie di allenamenti servirà come selezione finale per l’evento più importante della ...