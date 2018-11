Boxe | Campionati UE 2018 | fuori all’esordio Federico Antonaci | nettamente sconfitto

oasport

: #Boxe, Campionati UE 2018: Federico Antonaci è sconfitto all'esordio dall'austriaco Umar Dzambekov negli 81 kg - OA_Sport : #Boxe, Campionati UE 2018: Federico Antonaci è sconfitto all'esordio dall'austriaco Umar Dzambekov negli 81 kg - ZonaLocale : Il pugile vastese Stefano Ramundo ha conquistato per il secondo anno il titolo interregionale Abruzzo-Molise e ora… - FedPugilistica : Campionati Italiani Gym Boxe 2018 Roma 17-18/11: INFO E DETTAGLI #GymBoxe @BoxeCompetition… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) La terza giornata deiUE diha visto salire sul ring un unico rappresentante dell’Italia:, negli ottavi degli 81 kg. L’azzurro è statodal giovane austriaco Umar Dzambekov, in grado di prevalere per verdetto unanime dei cinque giudici. Dzambekov ha dominato in maniera totale l’incontro, vincendo tutte e tre le riprese in ogni valutazione giudicante. Domani saranno tre gli azzurri di scena a Valladolid: Raffaele Di Lernia, nei 64 kg, combatterà contro il francese Lounes Hamraoui, Francesco Maietta avrà di fronte, nei 60 kg, il finlandese Arslan Khataev, e infine i 69 kg vedranno sul ring Vincenzo Arecchia, opposto all’irlandese Kieran Molloy. Arecchia, a differenza degli altri due italiani, è al proprio debutto nella competizione, avendo usufruito di un bye..rossini@oasport.it Clicca qui per ...