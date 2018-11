: Borse Ue positive,vola Tim.Spread a 300 - NotizieIN : Borse Ue positive,vola Tim.Spread a 300 - TelevideoRai101 : Borse Ue positive,vola Tim.Spread a 300 -

UeTim.a 300 Avvio di settimana positivo per leeuropee: Parigi +0,54%, Francoforte +0,33%, Madrid +0,37% e Londra +1%. A Piazza Affari l'indice Mib segna +0,41% a quota 19.337 punti, mentre l'Ftse All Share guadagna lo 0,41% a 21.304 punti. Timsul progetto del governo,favorevole all'integrazione in un'unica infrastruttura delle reti Telecom e Open Fiber. Il titolo registra un +5,43% a 0,54 euro,con volumi sostenuti di scambio.stabile a 300 punti. Euro cede sul dollaro,a 1,126,ai minimi dal giugno 2017.(Di lunedì 12 novembre 2018)