Borse Europa contrastate | bene Londra

Borse - in settimana Europa tiene - ma Milano tira il freno. Petrolio sotto 60 dollari - -20% da massimi - : Invece a metà novembre gli americani si sono dimostrati meno ottimisti sull'economia rispetto a fine ottobre ma le stime degli analisti sono state battute. L'indice sulla fiducia redatto mensilmente ...

Borse - in settimana Europa tiene - ma Milano tira il freno. Petrolio sotto 60 dollari (-20% da massimi) : La settimana delle Borse europee, che venerdì hanno terminato sotto la parità, si è conclusa con segno positivo, anche se i guadagni sono stati nel complesso limitati. Per Milano ottava in calo, con Leonardo, Brembo e Cnh Industrial. Spread in rialzo in area 300 punti, euro in correzione ...

Borse - l'Europa rimbalza. Bene Piazza Affari - spread in area 300 : Netto rimbalzo per le Borse europee, che seguono Wall Street e l'Asia, che hanno recuperato terreno grazie all'affievolirsi dei timori sulla guerra commerciale e ad alcune trimestrali confortanti. Rimbalza anche Piazza Affari con il Ftse Mib che sale dello 0,9% mentre prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra...

Borse - l'Europa rimbalza. Bene Piazza Affari - spread a 305 punti : Netto rimbalzo in avvio per le Borse europee, che seguono Wall Street e l'Asia, che hanno recuperato terreno grazie all'affievolirsi dei timori sulla guerra commerciale e ad alcune trimestrali confortanti. Rimbalza anche Piazza Affari con il Ftse Mib che sale dello 0,9% mentre prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra...

Borse - l'Europa rimbalza. Bene Piazza Affari - spread a 305 punti : ...9% mentre prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra, con una lettera che annuncia la procedura di infrazione e dopo che il Pil del terzo trimestre ha mostrato la stagnazione dell'economia. ...

Milano maglia rosa tra le Borse d'Europa : Finale in deciso rialzo per le principali borse europee, dove si mette in evidenza Piazza Affari, complice l'allentamento delle tensioni sui titoli di Stato italiani , che ha fatto scendere lo spread ...

Borse mondiali in fibrillazione - l'Europa brucia 165 mld : Roma, 11 ott., askanews, - All'insegna di volatilità e segno rosso. Giornata di fibrillazione per le Borse mondiali dopo il sell-off scattato ieri a Wall Street. Lo scivolone del Dow Jones e del ...

Borse Europa a minimi sei mesi su Italia - timori per crescita : ... sulla scia del rimbalzo delle BORSE cinesi, ma i guadagni si sono azzerati dopo il calo delle banche Italiane seguito all'intervento in parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria, che non è ...

Borse Europa in calo - difensivi sotto pressione - Danske Bank pesante : ... mentre i dati positivi sull'economia americana fanno alzare i rendimenti globali, rafforzando le aspettative di rialzi dei tassi nella maggiore economia al mondo. ** L'indice paneuropeo STOXX 600 ...

Borse Europa deboli con bancari - pesano tensioni su manovra Italia : A soffrire sono in particolare i bancari Italiani - che detengono molti titoli di Stato Italiani e sono quindi sensibili agli stress causati dalla politica - ai minimi da 19 mesi con un calo che ha ...

Borse Europa chiudono rialzo - Milano no : ANSA, - Milano, 26 SET - Chiusura in cauto rialzo per le Borse europee. Solo Milano ha terminato le contrattazioni in terreno negativo, -0,11%,. Poco sopra la parità sia Londra, +0,05%, sia ...

Borse - Milano primeggia in Europa : si attende il Def : Piazza Affari svetta sulle Borse del Vecchio Continente nella seconda seduta della settimana, anche se i fari dei trader...

Borse Europa in rialzo - Milano in testa : ANSA, - Milano, 20 SET - Borse europee in crescita al termine della prima ora di scambi, malgrado le continue tensioni fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi, con la nuova tranche in arrivo lunedì. ...