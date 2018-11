romadailynews

: Borgonzoni: grandi progetti su #Cinecittà, faremo investimenti: #Roma – “Abbiamo grandi… - romadailynews : Borgonzoni: grandi progetti su #Cinecittà, faremo investimenti: #Roma – “Abbiamo grandi… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Roma – “Abbiamoanche su Cinecitta’, che un paio di anni fa e’ stata ripresa dal pubblico. Vogliamo faree renderla competitiva perche’ come nome e’ super competitiva all’estero, ma dobbiamo mettere a posto un paio di cose per farla funzionare”. Lo ha detto il sottosegretario ai Beni culturali, Lucia, a margine di una conferenza stampa in Rai. “Ritengo che se una cosa, che e’ un patrimonio veramente di tutto il Paese, viene ripresa dal pubblico- ha aggiunto- poi pero’ bisogna darle le gambe e avere un progetto e una programmazione perche’ questa funzioni realmente”. L'articolosuproviene da RomaDailyNews.