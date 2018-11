Bordoni | Tpl ha bisogno di un cambiamento | vittoria “sì” eloquente

romadailynews

(Di lunedì 12 novembre 2018) Roma – “Il referendum sull’Atac, pur non raggiungendo il quorum necessario, visto il modo in cui e’ stato messo in ombra dal Campidoglio ha dato tuttavia una sua importante indicazione. Se il 74% di coloro che hanno preso parte alla consultazione si sono espressi per il Si’ sta a significare l’assoluta necessita’ di unnel trasporto pubblico urbano”. “Puo’ essere un punto di partenza per migliorare e noi di Forza Italia faremo il possibile per porre attenzione ad un problema che interessa tutti i romani e che sinora e’ ben lungi da essere risolto”. Cosi’ in una nota Davide, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio. L'articolo: Tpl hadi un“sì”proviene da RomaDailyNews.