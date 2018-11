Berlusconi | ' Italiani hanno preso un abbaglio' | ipotizza mandato a centrodestra o elezioni

Calcio - Berlusconi presenta i nuovi sponsor del Monza : «Spero conquisti gli italiani» : «Noi vogliamo finalmente portare il Monza 1912 alla gloria della serie A. Speriamo di conquistare tifosi non solo di Monza, ma di tutta Italia con la nostra proposta di un'immagine diversa da quella ...

Berlusconi avverte : la manovra mette a rischio i risparmi degli italiani : Silvio Berlusconi critica senza mezzi termini la manovra grillo leghista. “E’ un disastro”. Per il leader di Forza Italia “sarà

Manovra - Berlusconi contro il governo : "Mette in pericolo i risparmi degli italiani" : 'La situazione dell'Italia è molto preoccupante' . Dopo il via libera del Senato alla nota di aggiornamento del Def , Silvio Berlusconi lancia l'allarme conti pubblici. 'Il governo ha annunciato una ...

Berlusconi e il “suo” Monza : “Solo giocatori italiani - capelli in ordine - niente barba - tatuaggi e orecchini” : Silvio Berlusconi, insieme ad Adriano Galliani, ha presentato la nuova squadra di proprietà, il Monza. “I giocatori saranno tutti italiani, dovranno avere i capelli in ordine, niente barba, tatuaggi e orecchini”. L'articolo Berlusconi e il “suo” Monza: “Solo giocatori italiani, capelli in ordine, niente barba, tatuaggi e orecchini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Silvio Berlusconi : 'Il reddito di cittadinanza è una presa in giro degli italiani' : Ieri sera, a Idee per l'Italia, evento forzista promosso dall'ex Ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, è intervenuto l'ex premier Silvio Berlusconi per fare il punto della situazione in vista dell'approvazione della manovra finanziaria. Intervistato dal direttore de 'Il Giornale', Alessandro Sallusti, ha dichiarato: "Non ho mai udito in nessuna intervista televisiva raccontare che cosa sia questo reddito di cittadinanza. È una bufala, è ...

