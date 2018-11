ilfattoquotidiano

: Berlusconi, il gip archivia l’indagine per frode fiscale e appropriazione indebita nell’inchiesta su Publitalia - fattoquotidiano : Berlusconi, il gip archivia l’indagine per frode fiscale e appropriazione indebita nell’inchiesta su Publitalia - Cascavel47 : Berlusconi, il gip archivia l’indagine per frode fiscale e appropriazione indebita nell’inchiesta su Publitalia… - TutteLeNotizie : Berlusconi, il gip archivia l’indagine per frode fiscale e appropriazione indebita nell… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Silviocolleziona un’altrazione. Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Maria Vicidomini, hato le accuse diche erano state contestate all’ex premier in uno stralcio dell’inchiesta su Publitalia, concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset. A chiedere di chiudere l’indagine senza contestare accuse aerano stati i pm Giordano Baggio e Mauro Clerici. Si tratta della stessa inchiesta in cui Fulvio Pravadelli, ex amministratore delegato ed ex vicepresidente di Publitalia, ha già patteggiato un anno. L’zione riguarda anche Giuliano Adreani, ex presidente della concessionaria fondata da Marcello Dell’Utri. Publitalia, invece, ha patteggiato il pagamento di 18 milioni di euro con l’Agenzia delle entrate. L’indagine era stata raccontata da un’inchiesta di ...