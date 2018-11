Berlusconi | ' governo illiberale | anticamera di una dittatura' Salvini | ' fa ridere'

Berlusconi attacca il governo : 'anticamera della dittatura'. Salvini : 'frustrato di sinistra' : Nel centrodestra è scontro a distanza tra i due leader. Il cavaliere 'preoccupato per il clima illiberale'. 'Con la Lega ci sarà sempre la democrazia, certe parole sono sciocchezze da euroburocrati e ...

Berlusconi : «Il governo cadrà - siamo all'anticamera di una dittatura» Salvini : «Sciocchezza da frustrati» : L'ex Cavaliere al congresso dei giovani di Forza Italia a Roma: «Dopo aver salvato l'Italia dagli eredi dei comunisti nel '94, sono ancora in campo per dare un contributo». Il vicepremier leghista: «Spiace che Berlusconi usi parole di Renzi, Boldrini e Juncker»

Governo - Salvini : “Berlusconi parla di anticamera di dittatura? Fa sorridere. Sbaglia come Renzi - Boldrini e Juncker” : “Io certe sciocchezze le lascerei dire ai burocrati di Bruxelles e ai frustrati di sinistra. Chi parla di rischio dittatura in Italia non ha ben presente che l’Italia sta bene”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier, a margine della sua visita a Eicma il salone delle due ruote di Milano, replicando alle parole di Silvio Berlusconi che al congresso dei giovani di Forza Italia aveva parlato di ...

