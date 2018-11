Berlusconi | «Elezioni perse perché ho lasciato il Milan a un presidente poco capace»

Silvio Berlusconi - il piano per vincere le elezioni : lista unica - simbolo e in pista in prima persona : Silvio Berlusconi ha un piano per rilanciare Forza Italia in vista delle elezioni europee, in primis scendendo in campo lui per primo. Lo scopo è arrivare a una lista unica dei moderati , cattolici, ...

Berlusconi : 'Italiani hanno preso un abbaglio' - ipotizza mandato a centrodestra o elezioni : Forza Italia è chiamata a risalire la china. Lo deve fare riparte dai giovani ed è da un congresso a loro dedicato a Roma che Silvio Berlusconi rilascia parole che, come al solito, fanno discutere. Il punto di vista espresso va a toccare vari temi: da quelli legati alla stretta attualita' ad altri che si proiettano nel futuro del partito. Oggi il movimento forzista non comanda più una coalizione di centrodestra che non è detto esista ancora, ...

Silvio Berlusconi pronto a lanciare “Altra Italia” per le elezioni Europee : Rumors sempre più insistenti vogliono il Cavaliere pronto a "mettere da parte Forza Italia" per presentare alle Europee una specie di cartello politico, dal nome "Altra Italia". Lui per ora ribadisce che FI non morirà, ma spiega di voler allargare il campo ai moderati e alle nuove forze del civismo.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - la teoria del Cav sul perché ha perso le elezioni : 'Cosa è successo dopo l'addio al Milan' : dopo aver innovato la comunicazione politica negli ultimi due decenni, Berlusconi ammette l'errore di aver sottovalutato l'impatto dei social network sulla campagna elettorale, un errore che per ...

Europee - Salvini fa ripartire la destra. Berlusconi : “Molli il M5s o stop a elezioni insieme : Europee, Salvini fa ripartire la destra. Berlusconi: “Molli il M5s o stop a elezioni insieme Matteo Salvini riorganizza il campo del centrodestra. E il punto di partenza è Giorgia Meloni che invita a un faccia a faccia per parlare di elezioni Europee e di Roma. E a sua volta la Meloni allarga la squadra ai presidenti di Liguria e Sicilia Giovanni Toti e Nello Musumeci, protagonisti di vittorie e esperienze amministrative ben salde a destra, ma ...

Berlusconi a Merano tra relax ed elezioni in Trentino : Settimana altoatesina per Silvio Berlusconi. Il presidente è atteso in serata a Merano, dove soggiornerà, come già avvenuto nei mesi scorsi, all'Hotel Palace di Henri Chenot, il celebre mago delle ...

Berlusconi : "Non vorrei che Salvini andasse a elezioni con M5s" |"Flat tax per pochi" : La situazione del Paese "è da piangere", il reddito di cittadinanza "una barzelletta". Nel Def "non c'è nessuna misura del programma del centrodestra. Anche la Flat tax è per una platea troppo ristretta. E' impossibile sommare il nostro contratto con ciò che prevede ilprogramma di M5s", ha detto il leader di FI

