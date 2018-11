Berlusconi | ' Cinque Stelle inadeguati | credo che il governo cadrà presto'

La nuova sfida di Berlusconi : "Così batterò i Cinque stelle" : È il nostro ventiCinquesimo incontro per un mio libro. Nozze d'argento editoriali, iniziate nel 1994 nel parco di villa Certosa a Porto Rotondo, Sardegna ("Allora c'erano otto ettari di parco, adesso sono quasi cento" puntualizza il proprietario). Un quarto di secolo in cui il Cavaliere ha governato per quasi dieci anni, tre volte dopo aver vinto le elezioni (1994, 2001, 2008) e una, nel 2005, quando si dimise dopo il pessimo risultato delle ...