Beppe Sala ci ricorda che a Milano la domenica se và a lauraa

Beppe Sala non vuole che si “rompano le palle” a Milano - sulle aperture domenicali : «Se la vogliono fare in provincia di Avellino la facciano», ha detto, perché nella sua città sarebbe «contro il senso comune»

Clima - lo sfogo di Beppe Sala : "Adesso basta - la questione deve essere primaria in un paese serio" : Il sindaco di Milano su Facebook: "Non c'è tema che mi stia più a cuore, ora le città devono passare dalle parole ai fatti"

Beppe Sala incontra gli africani di Milano : "Non esistono migranti di serie B" : Il sindaco, criticato nei giorni scorsi per presunte frasi sulla "diversità" di chi viene dal Continente nero, ha risposto con un incontro a Palazzo Marino

Pd - Zingaretti prova a costruire l’asse Roma-Milano per vincere : aspettando Beppe Sala - c’è il suo assessore Majorino : Un asse Roma-Milano per vincere la probabile corsa a due contro l’ingombrante sfidante Marco Minniti. Nicola Zingaretti ci prova e punta all’unione delle forze fra le due principali città italiane per arrivare al vertice del Partito Democratico. I suoi, in un impeto di entusiasmo, danno già per chiuso l’accordo con Beppe Sala, sebbene il sindaco abbia più volte provato a mantenersi equidistante, nel tentativo di farsi desiderare. Più di un ...