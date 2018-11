Belen e Andrea Iannone insieme al compleanno di Jeremias

people24.myblog

: #BelenRodriguez e #AndreaIannone ritorno di fiamma? Paparazzati a cena insieme, ecco le foto #VelvetMag - VelvetMagIta : #BelenRodriguez e #AndreaIannone ritorno di fiamma? Paparazzati a cena insieme, ecco le foto #VelvetMag - GIANLUC67263934 : @taleequaleshow ANDREA AGRESTI DE VE IN TE PRETARE SARÀ BELEN RODRIGUEZ A MARTI E FOLLE. - GIANLUC67263934 : @taleequaleshow ANDREA AGRESTI DE IN TER PRETARE SARÀ BELEN RODRIGUEZ AMARTI E FOLLE. -

(Di lunedì 12 novembre 2018)Rodriguez ha compiuto 30 anni e per l’occasione è stata organizzata una grande festa. Baci alle sorelle Cecilia e, parrucca in testa, risate e una bella tavolata di amici. Ed è stata l’occasione perfetta per rivedersi anchee il suo ex, che siede proprio accanto al festeggiato, davanti a. Sui social lui non riprende lei, lei non filma lui, gli amici stanno attenti a non metterli nello stesso video. Eppuresono proprio seduti a tavola l’uno davanti all’altra. Si fa baldoria e si festeggia ilde il padrone come lo chiamano amici e famigliari. Cecilia e Ignazio Moser si baciano e si scambiano coccole,, seduta vicina alla sorella.