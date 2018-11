Beatrice Lorenzin | La salute degli italiani non si tutela con i like | ma con dati

huffingtonpost

(Di lunedì 12 novembre 2018) Il tema dei vaccini è sempre più dibattuto. L'ultimo caso riguarda un bambino di Bari che ha contratto il morbillo da una bambina non vaccinata. Il bimbo è in condizioni gravi, essendo già malato di otite. A dire la sua su questo argomento è l'ex ministro della. Intervistata da Leggo, l'ex ministro ribadisce la necessità delle vaccinazioni obbligatorie.Lanon sicon ima conscientifici alla mano. Anziché dibattere su dichiarazioni senza fondamenti scientifici, dovremmo concentrarci sui grandi cambiamenti che ancora non vediamo: resistenza agli antibiotici, super batteri e nuove patologie.parla della possibilità di dialogo con i no-vax, affermando la necessità di far prevalere "il bene della collettività" e spiega come sia la situazione italiana ...